Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
Súd v Nitre rozhodol o začatí reštrukturalizačného konania Decodomu

Na snímke výrobné priestory slovenského výrobcu nábytku Decodom, s.r.o. v Topoľčanoch. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Autor TASR
Nitra 19. marca (TASR) - Okresný súd Nitra v utorok 17. marca rozhodol o začatí reštrukturalizačného konania dlžníka Decodom Topoľčany. Potvrdila to hovorkyňa súdu Katarína Kellnerová. Súd následne rozhodne v ďalšom procesnom postupe, či reštrukturalizáciu dlžníka povolí alebo nie.

Návrh na reštrukturalizáciu doručil Okresnému súdu Nitra samotný dlžník na základe reštrukturalizačného posudku zo dňa 2. marca. Poverený správca odporučil reštrukturalizáciu navrhovateľa.

Slovenský výrobca nábytku aktuálne dlhuje štátu len na sociálnych odvodoch 529.925 eur. Finančné a prevádzkové problémy ovplyvňujú výrobu, ktorá funguje len v obmedzenom režime. Zamestnanci firmy čerpajú od začiatku roka dovolenky i neplatené voľná.

Vedenie spoločnosti sa vyjadrilo, že firma prechádza náročnejším obdobím a prijala viacero interných opatrení zameraných na stabilizáciu a ďalšie fungovanie.
