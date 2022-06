Súd v Štrasburgu potvrdil práva Tiposu v kauze Lemikon

Bratislava 21. júna (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva odmietol sťažnosť cyperskej spoločnosti Lemikon Limited v spore so spoločnosťou Tipos. Lemikom v Štrasburgu spochybnil zákonnosť rozhodnutí slovenských súdov v kauze náhrady ujmy za údajne protiprávne používanie know-how spoločnosti Športka a ochranných známok Športka, Šanca a Mates. Národnej lotériovej spoločnosti hrozilo, že bude musieť uhradiť cyperskej spoločnosti Lemikon viac než 33 miliónov eur, informoval v utorok Tipos.



Súdny spor, ktorý ešte na začiatku roku 2000 iniciovala voči Tiposu obchodná spoločnosť Športka, trval skoro dvadsaťdva rokov. Športka, ktorú neskôr v tomto konaní ako žalobcu vystriedala práve cyperská spoločnosť Lemikon, od Tiposu žiadala nielen to, aby sa zdržal ďalšieho používania jej know-how a ochranných známok, ale aby jej tiež ako náhradu ujmy vyplatil peňažné plnenie vo výške 33 miliónov eur. Táto suma pritom predstavovala iba istinu žalovanej pohľadávky a v prípade prehry v spore by bol Tipos povinný uhradiť okrem istiny aj astronomické úroky z omeškania.



Napriek tomu, že Krajský súd v Bratislave v roku 2007 zaviazal Tipos na úhradu sumy vo výške v prepočte 33,3 milióna eur, podarilo sa výsledok sporu zvrátiť. Kľúčovým bol najmä rozsudok Najvyššieho súdu SR z roku 2019, ktorým došlo k zamietnutiu žaloby spoločnosti Lemikon a k uloženiu povinnosti nahradiť Tiposu trovy celého súdneho konania.



Hoci rozsudok Najvyššieho súdu SR z roku 2019 napadol Lemikon dovolaním a neskôr aj ústavnou sťažnosťou, výsledok sporu ostal nezmenený a víťazstvo Tiposu bolo potvrdené. "Lemikon však svoju snahu zvrátiť výsledok sporu nevzdal ani po tom, ako v roku 2021 Ústavný súd SR odmietol jeho ústavnú sťažnosť a rozhodol sa využiť aj poslednú možnosť, sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. Ani v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva však Lemikon neuspel," povedal podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ finančnej a právnej sekcie Tiposu Oliver Felszeghy. Proti rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok.