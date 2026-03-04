< sekcia Ekonomika
Súd v USA predbežne urovnal spor o herbicíd Roundup koncernu Bayer
Autor TASR
Leverkusen 4. marca (TASR) - Americký súd predbežne schválil dohodu o urovnaní skupinových žalôb, ktorým čelila v USA nemecká spoločnosť Bayer pre údajné rakovinotvorné účinky herbicídu Roundup. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.
V rámci hromadného urovnania by farmaceutický a chemický koncern vyplatil počas 21 rokov maximálne 7,25 miliardy dolárov (6,25 miliardy eur). Dohoda oznámená v polovici februára podliehala odsúhlaseniu zo strany súdu v St. Louis v štáte Missouri, ktorý vydal predbežné kladné stanovisko, oznámil v stredu Bayer.
Koncern zdedil v USA vlnu súdnych sporov v dôsledku akvizície americkej agrochemickej spoločnosti Monsanto, ktorú kúpil v roku 2018 za viac ako 63 miliárd USD. Podľa žalobcov môže glyfosát spôsobiť rakovinu. Jedna z komisií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) klasifikovala túto účinnú látku, ktorá je obsiahnutá v herbicíde Roundup, ako „pravdepodobne karcinogénnu pre ľudí“. Iné grémiá WHO, ako aj viaceré európske inštitúcie sa s týmto záverom nestotožnili.
„Toto je prvý dôležitý krok k implementácii kolektívneho vyrovnania,“ oznámila v stredu spoločnosť Bayer. Predbežné rozhodnutie súdu neznamená konečné schválenie dohody, upozornil koncern. Právni zástupcovia žalujúcej strany majú teraz čas do konca júna na zamietnutie urovnania alebo podanie námietok na súd. Po uplynutí tejto lehoty súd zvolá pojednávanie, po ktorom by malo byť udelené konečné schválenie. Aj proti takémuto rozhodnutiu by však bolo možné podať ďalšie odvolanie.
(1 EUR = 1,1606 USD)
