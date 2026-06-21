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Súd v USA zablokoval plány na zníženie počtu zamestnancov CFPB
Ministerstvo spravodlivosti, ktoré sa predtým pokúšalo znížiť počet zamestnancov až o 90 %, argumentovalo, že by mu malo byť umožnené okamžite realizovať svoj nový plán.
Autor TASR,aktualizované
Washington 21. júna (TASR) - Federálny súd v USA v piatok (19. 6.) zablokoval plány administratívy prezidenta Donalda Trumpa na okamžité zníženie počtu zamestnancov Úradu pre finančnú ochranu spotrebiteľov (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) o približne dve tretiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Rozhodnutie odvolacieho súdu pre federálny dištrikt Columbia sa týka pozmeneného plánu, ktorý predložilo koncom marca ministerstvo spravodlivosti. Súd sa zaoberal odvolaním Trumpovej administratívy voči rozhodnutiu sudcu, ktorý v marci minulého roka predbežným opatrením zakázal masové prepúšťanie zamestnancov.
Ministerstvo spravodlivosti, ktoré sa predtým pokúšalo znížiť počet zamestnancov až o 90 %, argumentovalo, že by mu malo byť umožnené okamžite realizovať svoj nový plán. Žiadalo tiež, aby sa prípad vrátil sudcovi, ktorému by bola určená 45-dňová lehota na opätovné posúdenie predbežného opatrenia. Odvolací súd v piatok vyhovel návrhu na opätovné posúdenie veci, zamietol však žiadosti o obnovenie prepúšťania a stanovenie lehoty pre sudcu.
CFPB vznikol v roku 2011 na základe rozhodnutia amerického Kongresu v reakcii na veľkú finančnú krízu z roku 2008. Jeho úlohou je vykonávať dohľad nad finančnými spoločnosťami zameranými na spotrebiteľov, ako sú banky, poskytovatelia úverov na nehnuteľnosti, poskytovatelia hypoték a služby prevodu hotovosti, s cieľom zabrániť nekalým, klamlivým a zneužívajúcim praktikám a inému predátorskému správaniu.
Trump a ďalší vysokí predstavitelia jeho administratívy označujú agentúru za spolitizovaný nástroj, ktorí škodí slobodnému podnikaniu.
Rozhodnutie odvolacieho súdu pre federálny dištrikt Columbia sa týka pozmeneného plánu, ktorý predložilo koncom marca ministerstvo spravodlivosti. Súd sa zaoberal odvolaním Trumpovej administratívy voči rozhodnutiu sudcu, ktorý v marci minulého roka predbežným opatrením zakázal masové prepúšťanie zamestnancov.
Ministerstvo spravodlivosti, ktoré sa predtým pokúšalo znížiť počet zamestnancov až o 90 %, argumentovalo, že by mu malo byť umožnené okamžite realizovať svoj nový plán. Žiadalo tiež, aby sa prípad vrátil sudcovi, ktorému by bola určená 45-dňová lehota na opätovné posúdenie predbežného opatrenia. Odvolací súd v piatok vyhovel návrhu na opätovné posúdenie veci, zamietol však žiadosti o obnovenie prepúšťania a stanovenie lehoty pre sudcu.
CFPB vznikol v roku 2011 na základe rozhodnutia amerického Kongresu v reakcii na veľkú finančnú krízu z roku 2008. Jeho úlohou je vykonávať dohľad nad finančnými spoločnosťami zameranými na spotrebiteľov, ako sú banky, poskytovatelia úverov na nehnuteľnosti, poskytovatelia hypoték a služby prevodu hotovosti, s cieľom zabrániť nekalým, klamlivým a zneužívajúcim praktikám a inému predátorskému správaniu.
Trump a ďalší vysokí predstavitelia jeho administratívy označujú agentúru za spolitizovaný nástroj, ktorí škodí slobodnému podnikaniu.