Súd začal konkurzné konanie voči spoločnosti Vulkan Partizánske
Návrh na konkurz podal výrobca gumárenských zmesí, polotovarov a obuvi z Partizánskeho 17. februára.
Autor TASR
Partizánske 27. marca (TASR) - Okresný súd Trenčín začal v piatok konkurzné konanie voči spoločnosti Vulkan Partizánske. Vyplýva to z informácií v registri predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní. Upozornil na to Forbes Slovensko.
Návrh na konkurz podal výrobca gumárenských zmesí, polotovarov a obuvi z Partizánskeho 17. februára. Rozhodnutím reagoval na reštrukturalizáciu svojho dlhodobého francúzskeho zákazníka, ktorý tvoril takmer 40 percent tržieb podniku, uviedol vo februári generálny riaditeľ spoločnosti Lukáš Lacko. Zároveň vtedy deklaroval, že firma sa bude snažiť zachovať niektoré výroby a zákazky aj počas obdobia konkurzu, no zatiaľ nebola schopná odhadnúť ďalší vývoj u jej francúzskeho partnera.
