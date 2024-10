Súd zamietol sťažnosť Rosnefti proti predaju podielu Shell

Berlín 23. októbra (TASR) - Nemecký súd v stredu zamietol sťažnosť ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť proti plánovanému predaju podielu spoločnosti Shell v nemeckej rafinérii Schwedt. Oznámil to hovorca súdu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rosnefť sa v sťažnosti na vyššom regionálnom súde v Düsseldorfe pokúsila spochybniť plány Shellu predať svoj podiel vo výške 37,5 % v rafinérii, ktorej väčšinovým vlastníkom je ruská firma, britskej spoločnosti Prax.



Rosnefť argumentovala, že na základe dohody konzorcia vlastníkov rafinérie Schwedt, majú existujúci akcionári právo prvého odmietnutia, a že mať Prax ako akcionára v rafinérii Schwedt by mohlo v budúcnosti ohroziť predaj jej vlastného podielu.



Rosnefť vlastní podiel vo výške 54,17 % v nemeckej rafinérii. Presnejšie, dve nemecké dcéry Rosnefti vlastnia tento podiel. Okrem toho v nej majú podiel ropné firmy Shell a Eni. Shell vlani v decembri oznámil, že sa dohodol na predaji svojho podielu britskej spoločnosti Prax Group.



Rafinéria zásobuje severovýchodné Nemecko benzínom, naftou, vykurovacím olejom a ďalšími produktmi a do roku 2022 spracovávala len ruskú ropu. Keď však Kremeľ začal vojnu proti Ukrajine, Nemecko sa ponáhľalo nájsť iné zdroje energie a znížiť svoju veľkú závislosť od ruských dodávok.



Berlín v roku 2022 prevzal nemecké aktíva Rosnefti pod štátnu správu, čím sa budúcnosť rafinérie stala neistou, ale chce ich predať. Správu nad spoločnosťou vláda už niekoľkokrát predĺžila, keďže rokovania o predaji stále pokračujú.



Zdroj oboznámený s touto záležitosťou uviedol, že prebiehajú rokovania o predaji Kataru, ktorý má dlhú históriu investovania v Nemecku a je najväčším akcionárom spoločnosti RWE, najväčšieho výrobcu elektriny v krajine.