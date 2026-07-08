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< sekcia Ekonomika

Súd EÚ zamietol žalobu Apple proti zaradeniu medzi strážcov prístupu

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Na archívnej snímke logo Apple. Foto: TASR/DPA

Na základe zákona o digitálnych trhoch (Digital Markets Act, DMA) môže EÚ klasifikovať technologické koncerny a jednotlivé služby nad určitú veľkosť ako strážcov prístupu.

Autor TASR
Brusel 8. júla (TASR) - Americký technologický gigant Apple musí dodržiavať prísne pravidlá Európskej únie v oblasti regulácie digitálnych trhov. Všeobecný súd EÚ v stredu zamietol jeho žalobu proti zaradeniu do kategórie tzv. „strážcov prístupu“, čo sú digitálne spoločnosti s mimoriadne veľkou trhovou silou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„Všeobecný súd zamieta žaloby spoločnosti Apple týkajúce sa jej označenia za strážcu prístupu v súvislosti s (obchodom s aplikáciami) App Store a (operačným systémom) iOS,“ uviedol súd so sídlom v Luxemburgu. Súd konštatoval, že rôzne obchody s aplikáciami pre zariadenia iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV a počítače Mac je potrebné posudzovať ako jeden celok. „Nezávisle od konkrétnych zariadení majú všetky obchody s aplikáciami rovnaký účel, a to spájanie vývojárov softvéru a konečných používateľov,“ uviedol súd.

Na základe zákona o digitálnych trhoch (Digital Markets Act, DMA) môže EÚ klasifikovať technologické koncerny a jednotlivé služby nad určitú veľkosť ako strážcov prístupu. Cieľom týchto nariadení je vytvoriť spravodlivejší digitálny trh.

DMA sa vzťahuje na spoločnosti s viac ako 45 miliónmi mesačných aktívnych používateľov v EÚ a celosvetovým obratom najmenej 7,5 miliardy eur. Dotknuté spoločnosti musia spĺňať prísnejšie požiadavky a okrem iného sprístupniť svoje platformy konkurentom. V prípade porušenia im hrozia pokuty vo výške až 10 % celosvetového ročného obratu.
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