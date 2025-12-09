< sekcia Ekonomika
Súd zrušil Trumpov zákaz schvaľovania nových veterných elektrární
Autor TASR
Washington 9. decembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa postupovala nezákonne a svojvoľne, keď zastavila schvaľovanie nových projektov v oblasti veternej energie. Vláda USA nepredložila dostatočné odôvodnenie pre paušálne pozastavenie konaní, konštatoval v pondelok (8. 12.) federálny súd v Bostone. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg a portálu orf.at.
Zodpovedné orgány podľa súdu otvorene priznali, že konali výlučne na príkaz prezidenta, čím porušili zákonnú povinnosť spracovať žiadosti v primeranom čase. Žalobu podala skupina 17 štátov vedených demokratmi. Spúšťačom žaloby bolo zastavenie projektu nórskeho koncernu Equinor, ktorý plánoval stavať veternú farmu pred pobrežím New Yorku.
Vláda implementovala smernicu, ktorú vydal Trump v deň svojho návratu do úradu. Výkonné nariadenie fakticky zastavilo schvaľovanie veterných elektrární na súši a na mori. Prezident nariadenie v čase jeho vydania obhajoval ako potrebné vzhľadom na „právne nedostatky“ súvisiace so schvaľovacími procesmi. Jeho administratíva v súdnych podaniach uviedla, že môže zrušiť povolenia pre niekoľko projektov veterných elektrární na mori od štátu Massachusetts po Maryland.
Ako uviedla v pondelok hovorkyňa Bieleho domu Taylor Rogersová, za éry demokratického prezidenta Joea Bidena boli „projekty pobrežných veterných elektrární neférovo zvýhodňované, zatiaľ čo zvyšok energetického odvetvia obmedzovali prísne regulácie“.
