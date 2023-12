Sudca zablokoval plošný zákaz aplikácie TikTok v štáte Montana

New York 1. decembra (TASR) - Americký sudca zablokoval zákaz aplikácie TikTok v štáte Montane, ktorý by podľa neho porušil práva používateľov na slobodu prejavu. TASR o tom informuje na základe správy portálu bbc.com.



V máji sa Montana stala prvým štátom USA, ktorý úplne zakázal čínsku aplikáciu. Príslušný zákon mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024. Aplikácia na zdieľanie krátkych videí, ktorú vlastní čínska spoločnosť ByteDance, štát následne zažalovala. Okresný sudca Donald Molloy jej dal vo štvrtok (30. 11.) za pravdu. Vo svojom rozhodnutí uviedol, že štát viacerými spôsobmi porušil ústavu a prekročil svoje právomoci. Legislatíva by znemožnila obchodom s aplikáciami ponúkať v štáte TikTok. Ak by firmy alebo samotný TikTok zákaz porušili, hrozili by im pokuty vo výške 10.000 dolárov (9148 eur) denne.



TikTok pre BBC uviedol, že víta zamietnutie "protiústavného zákona". "Státisíce obyvateľov Montany sa môžu naďalej vyjadrovať, zarábať si na živobytie a nachádzať komunitu na TikToku," dodal TikTok.



Úrad štátneho zástupcu Montany pre agentúru Reuters uviedol, že zvažuje svoje ďalšie kroky "na obranu zákona, ktorý chráni obyvateľov Montany pred tým, aby čínska komunistická strana získavala a používala ich údaje".



Montana, ktorá má niečo vyše milióna obyvateľov, zakázala používať aplikáciu na vládnych zariadeniach v decembri minulého roka. TikTok má podľa vlastných údajov v USA 150 miliónov používateľov, z ktorých väčšinu tvoria tínedžeri a dvadsiatnici.



Aplikácia sa dostala pod drobnohľad úradov na celom svete pre obavy, že údaje užívateľov by mohli byť postúpené čínskej vláde. Začiatkom marca americká vláda oznámila, že spoločnosť ByteDance by mala TikTok predať, inak bude aplikácia čeliť možnému zákazu v krajine. Spoločnosť ByteDance opakovane poprela, že by bola pod kontrolou čínskej vlády.



(1 EUR = 1,0931 USD)