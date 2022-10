Súdnictvo a prokuratúra majú mať v roku 2023 v rozpočte 665 mil. eur

Bratislava 14. októbra (TASR) – Na súdnictvo a prokuratúru sa chystá štát v roku 2023 vyčleniť 665,05 milióna eur. Vyplýva to z návrhu finančného plánu verejnej správy na roky 2023 - 2025, ktorý v piatok schválila vláda. Výdavky štátneho rozpočtu na väzenstvo majú byť vyše 277 miliónov eur.



Výdavky kapitoly Ministerstva spravodlivosti (MS) SR v civilnej časti na rok 2023 sú navrhované na úrovni 496,13 milióna eur vrátane limitu výdavkov určeného na Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý je vo výške 189 miliónov eur vrátane DPH. "V rámci rozpočtu nie sú premietnuté rozpočtové prostriedky na zabezpečenie realizačných krokov z reformy súdnej mapy," uvádza sa v rozpočte s tým, že zdrojové krytie požadovaných výdavkov bezprostredne súvisiacich so zmenami vyplývajúcimi zo súdnej mapy sa bude odvíjať od schváleného legislatívneho rámca.



Výdavky na Kanceláriu Najvyššieho súdu SR sú rozpočtované v sume takmer 15,55 milióna eur. Výdavky na Kanceláriu Najvyššieho správneho súdu SR sú vo výške 7,68 milióna eur. Kancelária Ústavného súdu SR môže rátať v roku 2023 s disponibilnými prostriedkami na úrovni 8,15 milióna eur. Pre Kanceláriu Súdnej rady SR je navrhovaná alokácia vo výške 2,48 milióna eur. Generálna prokuratúra SR by mala mať k dispozícii 128,15 milióna eur.



Rozpočtované výdavky v prípade Kancelárie verejného ochrancu práv sú vo výške 1,95 milióna eur. Ústav pamäti národa by mal mať k dispozícii 2,83 milióna eur. Takmer milión eur patrí Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva. Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vyčlenili 1,18 milióna eur.



Na oblasť väzenstva má byť zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 277,12 milióna eur. Okrem toho sú rozpočtované výdavky osobitného účtu na úrovni vyše 43 miliónov eur. "Pre väzenstvo sa v roku 2023 zabezpečujú výdavky na dofinancovanie rastúcich cien potravín a valorizujú sa pracovné odmeny obvinených a odsúdených," uvádza sa v návrhu rozpočtu. Od roku 2023 by nemala byť potrebná dotácia na osobitný účet Zboru väzenskej a justičnej stráže. Výdavky majú byť plne kryté príjmami.



V ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody bolo k 27. septembru 2022 umiestnených spolu 9916 osôb, z toho 1416 obvinených a 8500 odsúdených.