Súdny dvor EÚ možno znova otvorí daňovú kauzu spoločnosti Apple

Luxemburg 9. novembra (TASR) - Všeobecný súd Európskej únie, ktorý sa postavil na stranu spoločnosti Apple v jej spore o daňové nedoplatky vo výške 13 miliárd eur, urobil viacero pochybení a mal by prípad znova preskúmať. Oznámil to vo štvrtok poradca Súdneho dvora EÚ (SD EÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Daňová kauza spoločnosti Apple vznikla ako súčasť ťaženia Európskej komisie (EK) proti dohodám medzi nadnárodnými spoločnosťami a členskými štátmi Únie, ktoré podľa regulačných orgánov predstavovali nekalú štátnu pomoc. Komisia v auguste 2016 rozhodla, že írska vláda poskytla Apple nezákonné úľavy na daniach, a Írsku nariadila, aby od koncernu vybralo doplatok 13 miliárd eur. V tom čase uviedla, že Írsko umožnilo koncernu počas mnohých rokov platiť podstatne nižšie dane, ako hradili iné firmy. Napríklad v roku 2014 zaplatil Apple zo svojich európskych ziskov daň vo výške 0,005 percenta.



Írska vláda a Apple sa proti rozhodnutiu odvolali. V júli 2020 potom Všeobecný súd EÚ rozhodol, že sa EK nepodarilo dokázať, že daňové dohody Írska s výrobcom iPhonov boli nezákonnou štátnou pomocou, čím anuloval rozhodnutie Komisie.



Sudcovia SD EÚ by mali zrušiť rozsudok Všeobecného súdu a vrátiť ho na opätovné preskúmanie, uviedol generálny advokát SD EÚ Giovanni Pitruzzella. Všeobecný súd správne neposúdil podstatu a dôsledky niektorých metodických chýb, ktoré podľa rozhodnutia Komisie poznačili predmetné daňové rozhodnutia, konštatoval advokát.



Súdny dvor EÚ, ktorý bude o veci rozhodovať v nasledujúcich mesiacoch, sa zvyčajne riadi odporúčaniami svojich generálnych advokátov.