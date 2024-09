Súdny dvor EÚ potvrdil pokutu 2,4 miliardy eur pre Google

Brusel 10. septembra (TASR) - Súdny dvor EÚ v utorok potvrdil pokutu vo výške 2,4 miliardy eur, ktorá bola spoločnosti Google uložená za to, že zneužívala svoje dominantné postavenie tým, že zvýhodňovala vlastnú službu porovnávania produktov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Odvolanie, ktoré podali spoločnosti Google a Alphabet bolo zamietnuté.



V roku 2017 Európska komisia (EK) uložila spoločnosti Google pokutu vo výške zhruba 2,4 miliardy eur za to, že zneužívala svoje dominantné postavenie na viacerých vnútroštátnych trhoch s internetovým vyhľadávaním tým, že v porovnaní s konkurenčnými službami zvýhodňovala vlastnú službu porovnávania produktov.



Keďže prvostupňový Všeobecný súd EÚ potvrdil toto rozhodnutie a výšku pokuty, Google a Alphabet podali odvolanie na Súdny dvor EÚ, ktorý toto odvolanie zamietol a potvrdil tak rozsudok Všeobecného súdu.



Komisia v júni 2017 skonštatovala, že v trinástich krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) Google na svojej stránke s výsledkami všeobecného vyhľadávania zvýhodňovala výsledky vlastnej služby porovnávania produktov v porovnaní s výsledkami konkurenčných služieb porovnávania produktov. Spoločnosť Google zobrazovala výsledky vlastnej služby na prvom mieste, pričom k nim uvádzala pútavé obrazové a textové informácie. Výsledky konkurenčných služieb porovnávania produktov boli uvádzané len ako obyčajné všeobecné výsledky (vo forme modrých odkazov) a z tohto dôvodu ich pozícia, na rozdiel od výsledkov služby porovnávania produktov Google, mohla byť znížená prostredníctvom algoritmov úprav.



Komisia dospela k záveru, že Google zneužila svoje dominantné postavenie na trhu všeobecných vyhľadávacích služieb na internete, ako aj na trhu špecializovaných služieb vyhľadávania produktov, a uložila jej pokutu vo výške 2,424 miliardy eur, z čoho 523,518 milióna eur spoločne a nerozdielne so spoločnosťou Alphabet, jediným spoločníkom Google.



Google a Alphabet napadli rozhodnutie EK na Všeobecnom súde EÚ, ktorý však rozsudkom z novembra 2021 zamietol ich žalobu a potvrdil pokutu. Všeobecný súd však dospel k záveru, že nebolo preukázané, že by postup spoločnosti Google mal na trhu všeobecných vyhľadávacích služieb protisúťažné účinky, hoci len potenciálne. V dôsledku toho prvostupňový súd zrušil rozhodnutie EK v rozsahu, v ktorom sa v ňom konštatovalo porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia, aj pokiaľ ide o tento trh.



Spoločnosti Google a Alphabet sa následne odvolali na Súdny dvor EÚ. Navrhovali zrušenie rozsudku Všeobecného súdu v rozsahu, v ktorom ním bola zamietnutá ich žaloba a zrušenie rozhodnutia eurokomisie.



Súdny dvor EÚ však v utorok ich odvolanie zamietol a potvrdil tak rozsudok Všeobecného súdu. Súd zároveň pripomenul, že z pohľadu práva EÚ nie je problematická samotná existencia dominantného postavenia, ale len jeho zneužitie. Zakázané je najmä správanie podnikov s dominantným postavením, ktoré obmedzuje hospodársku súťaž na základe kvality, a teda môže spôsobiť škodu jednotlivým podnikom a spotrebiteľom.