Súdny dvor EÚ rozšíril právo na odškodnenie majiteľom dieslových áut

Luxemburg 21. marca (TASR) - Európsky súdny dvor (ECJ) rozšíril právo na odškodnenie pre majiteľov dieselových vozidiel vybavených nepovoleným softvérom, ktorý umožňuje maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Rozsudok sa týka majiteľa vozidla so sídlom v Nemecku.



Utorkové rozhodnutie rozširuje právo majiteľov ďalších áut, vybavených nepovolenou technológiou, uchádzať sa o náhradu škody. Doteraz mali nárok na odškodnenie len vtedy, ak ich výrobcovia úmyselne klamali. To bol prípad motora EA189, ktorý stál v centre tzv. aféry Dieselgate, emisného škandálu automobilky Volskwagen.



Plné dôsledky rozhodnutia ECJ zatiaľ nie sú jasné, výrobcovia by však mohli čeliť novej vlne žiadostí o odškodnenie.