Analýza: Súdy v máji vyhlásili konkurz na 20 firiem

Bratislava 5. júna (TASR) - V máji tohto roka sa dostalo do konkurzu 20 firiem a povolená bola jedna reštrukturalizácia na jeden podnik. V medzimesačnom porovnaní klesol počet konkurzov o 9,09 % a počet reštrukturalizácií vzrástol z nuly na jednu. Medziročne sa počet konkurzov znížil o 25,93 % a reštrukturalizácií až o 50 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF).



"V prvých piatich mesiacoch tohto roka bolo vyhlásených 131 konkurzov, čo je o 9,17 % viac ako v rovnakom období roka 2023 (120 konkurzov). Počet povolených reštrukturalizácií sa za rovnaké obdobie nezmenil, šesť ich bolo v roku 2024 aj 2023. Verejnú preventívnu reštrukturalizáciu nevyužila ani jedna firma, ktorej hrozí úpadok," uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.



V máji bolo podľa spoločnosti zastavených desať konkurzných konaní pre nedostatok majetku a z rovnakého dôvodu bolo zrušených aj 26 konkurzov. Zároveň sa začalo 36 konkurzných konaní.



Počas posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 333 konkurzov, čo je o 15,63 % viac ako v období od júna 2022 do mája 2023. Zároveň bolo povolených 21 reštrukturalizácií, čo je nárast o 31,25 %. Celkovo bolo od roku 2006 do konca mája 2024 na Slovensku vyhlásených 5289 konkurzov a povolených 935 reštrukturalizácií.



Najčastejšie bankrotujú podľa CRIF spoločnosti s ručením obmedzeným bez zamestnancov, v máji sa do konkurzu dostalo až 16 takýchto firiem. Ďalej to boli tri akciové spoločnosti a jedna verejná obchodná spoločnosť. Reštrukturalizácia bola povolená spoločnosti s ručením obmedzeným. Až 40 % firiem, ktoré sa dostali do konkurzu, boli samozamestnávatelia, a ďalších 45 % predstavovali spoločnosti s jedným až deviatimi zamestnancami.



V konkurze skončilo najviac firiem zo stavebníctva, z obchodu aj opravy motorových vozidiel a motocyklov. Najviac konkurzov bolo vyhlásených v Bratislavskom kraji, kde sa do bankrotu dostalo až sedem firiem.