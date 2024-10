Südzucker oznámil prudký pokles zisku v 2. štvrťroku

Berlín 10. októbra (TASR) - Nemecký cukrovarnícky koncern Südzucker zaznamenal v 2. štvrťroku finančného roka 2024/2025 prudký pokles zisku. Ako dôvod uviedol vyššie náklady a nižšie ceny. Napriek tomu Südzucker ponechal svoju ročnú prognózu bez zmeny. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Prevádzkový zisk najväčšieho producenta cukru v Európe sa za tri mesiace do konca augusta 2024 (2. štvrťrok) prepadol na 31 miliónov eur z 308 miliónov v rovnakom období minulého roka.



Prevádzkový zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa znížil na 190 miliónov eur z minuloročných 383 miliónov eur.



Celkové investície vzrástli na 155 miliónov zo 120 miliónov v minulom roku, zatiaľ čo tržby klesli len mierne na 2,541 miliardy eur z 2,560 miliardy eur pred rokom.



Pri pohľade do budúcnosti za celý rok do konca februára 2025 Südzucker stále očakáva prevádzkový zisk medzi 175 miliónmi a 275 miliónmi eur, EBITDA medzi 550 miliónmi až 650 miliónmi eur a tržby v pásme 9,5 až 9,9 miliardy eur.