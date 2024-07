Súhrn vládou prerokovaných ekonomických materiálov

Bratislava 10. júla (TASR) - Minulý rok bolo na podporu rovnosti žien a mužov poskytnutých z dotácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR až 127.225 eur. Dotáciu mohli získať žiadatelia najviac vo výške 20.000 eur. Vyplýva to zo súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2023 z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorý vláda vzala v stredu na vedomie. https://etasr.sk/article/20891535Bratislava 10. júla (TASR) - Za strategické investície bolo určených viacero projektov, týkajúcich sa výstavby diaľnic, diaľničného privádzača a rýchlostných ciest. Vyplýva to z viacerých návrhov ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktoré v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/20891450Bratislava 10. júla (TASR) - Viaceré úseky železničných tratí na Slovensku budú mať status strategickej investície. Vyplýva to z návrhov na určenie investičného projektu za strategickú investíciu z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR, ktoré v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/20891443Bratislava 10. júla (TASR) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič bude za svoju funkciu poberať mzdu vo výške 6114 eur. Vyplýva to z dokumentu, ktorý v stredu schválila vláda. Výška mzdy je podľa zákona o verejnom obstarávaní naviazaná na platy vedúcich iných štátnych úradov. Kubovič dostane 1,5-násobok tejto mzdy. https://etasr.sk/article/20891381Bratislava 10. júla (TASR) - Spoločnosť Schaeffler Kysuce plánuje vynaložiť investície vo výške 22,62 milióna eur do nového výrobného programu pre odvetvie elektromobility v Kysuckom Novom Meste. Na tento zámer spoločnosť získa štátny investičný stimul vo výške tri milióny eur vo forme úľav na dani z príjmov. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/20891367Bratislava 10. júla (TASR) - Spoločnosť De Jong Slovakia plánuje vybudovanie nového závodu na výrobu nerezových zásobníkov vody pre tepelné čerpadlá v Prešove za 63,09 milióna eur. Na tento zámer dostane firma štátnu investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 11,42 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/20891366Bratislava 10. júla (TASR) - Vláda schválila stanovenie strategických priorít z cieľov a zámerov uvedených v Programovom vyhlásení vlády (PVV) SR 2023 až 2027. Urobila tak na stredajšom rokovaní. https://etasr.sk/article/20891360Bratislava 10. júla (TASR) - Hrubý verejný dlh SR v minulom roku dosiahol 56 % hrubého domáceho produktu (HDP) a zostal tak nad najvyššou hranicou dlhovej brzdy. Išlo o dôsledok predovšetkým uplynulých štyroch rokov ovplyvnených pandemickou a energetickou krízou. Ciele vlády znížiť deficit pod 3 % HDP do konca volebného obdobia dlh stabilizujú, na to je však potrebné prijať ďalšie konsolidačné opatrenia vo výške takmer 3 % HDP. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v Zdôvodnení výšky hrubého dlhu SR a návrhu opatrení na jeho zníženie, ktoré v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/20891343Bratislava 10. júla (TASR) - Vláda v stredu odvolala z funkcie doterajšieho predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) Martina Hypkého. Na jeho miesto vymenovala Milana Valašíka. https://etasr.sk/article/20891338Bratislava 10. júla (TASR) - Vláda v stredu schválila nové pravidlá tvorby stanovísk SR k návrhom aktov Európskej únie, ktoré predložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Docieliť má efektívnejšie presadzovanie národnoštátnych záujmov na pôde EÚ. https://etasr.sk/article/20891335Bratislava 10. júla (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojom nedávnom hodnotení konštatovala prekročenie limitu verejných výdavkov za rok 2023. Vzhľadom na skutočnosť, že v minulom roku bola aktivovaná všeobecná úniková doložka, však vláda nebola povinná realizovať rozpočet v súlade so schváleným výdavkovým limitom. Upozornilo na to Ministerstvo financií (MF) SR v Zdôvodnení nesplnenia limitu verejných výdavkov za rok 2023, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/20891330Bratislava 10. júla (TASR) - Termíny zúčtovania peňazí z dvoch úverov na spolufinancovanie eurofondov od Európskej investičnej banky (EIB) sa predĺžia. Vyplýva to z dodatkov k dvom zmluvám medzi EIB a SR, ktoré v stredu schválila vláda. Kabinetu ich predložilo Ministerstvo financií (MF) SR. https://etasr.sk/article/20891298Bratislava 10. júla (TASR) - Od augusta bude možné kúpiť aj na Slovensku jednodňovú diaľničnú známku za 5,4 eura. Vyplýva to z novely nariadenia o výške úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré v stredu schválila vláda. Nariadením sa zároveň ruší celoročná diaľničná známka a okrem jednodňovej tak zostáva v platnosti iba 365-dňová, mesačná a desaťdňová známka. https://etasr.sk/article/20891273Bratislava 10. júla (TASR) - Požadovaný vek pre osoby žiadajúce o vydanie preukazu rušňovodiča platného na území Slovenska by sa mal znížiť na 19 rokov. Zároveň by sa mali zjednodušiť podmienky na prevádzkovanie špeciálnych dráh. Vyplýva to zo zmeny zákona o dráhach, ktorý v stredu na návrh Ministerstva dopravy SR schválila vláda. https://etasr.sk/article/20891271Bratislava 10. júla (TASR) - Valné zhromaždenia Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl už nebudú potrebovať na svoje rokovanie prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komory. Vyplýva to z novely zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/20891272Bratislava 10. júla (TASR) - Novou podpredsedníčkou Štatistického úradu (ŠÚ) SR bude Ľudmila Ivančíková. Vláda ju vymenovala na stredajšom zasadnutí. https://etasr.sk/article/20891262