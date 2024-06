Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 12. júna (TASR) - Ministerstvo dopravy zavedie diaľničnú známku s jednodňovou platnosťou. Umožní to novela zákona o diaľničnej známke, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. Zároveň už nebude možné zakúpiť diaľničnú známku s platnosťou na kalendárny rok, tá totiž nemá podľa rezortu dopravy popri existujúcej 365-dňovej diaľničnej známke svoje opodstatnenie.Bratislava 12. júna (TASR) - Štátny odborný dozor nad cestami prvej až tretej triedy a nad miestnymi cestami bude môcť vykonávať aj ministerstvo dopravy. Túto kompetenciu bude môcť využiť v prípade, ak to bude vyžadovať naliehavý verejný záujem alebo pôjde o okolnosti osobitného zreteľa. Vyplýva to z novely zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.Bratislava 12. júna (TASR) - Ministerstvo dopravy zriadi register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov, bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii, aj register pilotov na diaľku. Registre bude viesť a spravovať Dopravný úrad, prístup do nich budú mať len vybrané orgány štátnej správy na základe žiadosti. Vyplýva to z novely zákona o civilnom letectve (letecký zákon), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.Bratislava 12. júna (TASR) - Možnosť veriteľa požadovať úhradu celej dlžnej sumy pri nesplácaní úveru má mať nové pravidlá. Tie majú zohľadňovať aj iné kritériá ako počet omeškaných splátok. Vyplýva to z návrhu novely Občianskeho zákonníka z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.