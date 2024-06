Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 27. júna (TASR) - Peňažný príspevok na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa nezvýši o 200 eur, teda zo 100 na 300 eur. Vyplývalo to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia z dielne opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, ktorú parlament vo štvrtok neposunul do druhého čítania.Bratislava 27. júna (TASR) - Sociálne zabezpečenie študentiek a študentov v dennej forme doktorandského štúdia sa nezmení. Zmena by vyplývala z návrhu novely zákona o sociálnom poistení z dielne opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR Simony Petrík a Dávida Deja (obaja Progresívne Slovensko), ktorý zákonodarcovia vo štvrtok neposunuli do druhého čítania.Bratislava 27. júna (TASR) - V minulom roku ukončil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) 35 kontrolných akcií v 135 subjektoch štátnej či verejnej správy. Adresoval im 227 odporúčaní na zlepšenie stavu a riešenie nedostatkov. Spolu kontrolóri zaznamenali vyše 900 porušení záväzných právnych predpisov, ktoré mali za dôsledok nehospodárne používanie verejných financií a majetku, ako aj netransparentné rozhodovanie a konanie zodpovedných zamestnancov. Vyplýva to zo Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2023, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok vzali na vedomie.Bratislava 27. júna (TASR) - Lekári, zdravotné sestry a pôrodné asistentky nebudú môcť mať oproti ostatným zamestnancom dlhšiu výpovednú lehotu, pokiaľ by dali výpoveď z pracovného pomeru. Tá sa mala v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru pohybovať od štandardných dvoch mesiacov až do pol roka. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce opozičného poslanca Petra Stachuru (KDH), ktorý Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania.Bratislava 27. júna (TASR) - Náborový príspevok pre sestry a pôrodné asistentky vo výške osemnásobku minimálnej mzdy sa nezavedie. Rovnako sa nezavedie ani náborový príspevok pre praktické sestry - asistentky vo výške päťnásobku minimálnej mzdy. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietli novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch. Zmenu cez ňu chceli presadiť poslanci Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH).Bratislava 27. júna (TASR) - Opatrenie na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v podobe zákazu dohodnúť novú formu neprimeranej ceny, sa neustanoví. Vyplývalo to z návrhu novely zákona o cenách z dielne poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, ktorý parlament vo štvrtok neposunul do druhého čítania.Bratislava 27. júna (TASR) - Národná rada (NR) SR odmietla návrh skupiny opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ na novelizáciu zákona o ochrane spotrebiteľov. Tá mala umožniť kupujúcim vrátenie tovaru bez udania dôvodu do dvoch týždňov aj v kamenných obchodoch.Bratislava 27. júna (TASR) - Inštitút dohody o študentskej stáži sa do slovenskej pracovno-právnej legislatívy nezavedie. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, z dielne opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR Beáty Jurík a Dávida Deja (obaja Progresívne Slovensko - PS), ktorý zákonodarcovia vo štvrtok neposunuli do druhého čítania.Bratislava 27. júna (TASR) - Vznikne samostatný Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, čím sa majú posilniť kompetencie podpredsedu vlády SR. Vyplýva to z novely zákona o organizácii činnosti vlády, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili.Bratislava 27. júna (TASR) - Umožniť využitie finančných nástrojov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a upraviť ich riadenie či kontrolu je cieľom vládneho návrhu novely zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Národná rada (NR) SR ho vo štvrtok definitívne schválila.Bratislava 27. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu, ktorým sa má upraviť bezodplatný prevod pozemkov štátu v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) na obce a vyššie územné celky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.Bratislava 27. júna (TASR) - Okruh osôb, ktorým by sa poskytla tzv. odľahčovacia služba, sa nerozšíri o blízke osoby fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnych službách z dielne opozičných poslankýň Veroniky Veslárovej a Jany Hanuliakovej (obe Progresívne Slovensko - PS), ktorý zákonodarcovia vo štvrtok neposunuli do druhého čítania.