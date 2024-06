Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 27. júna (TASR) - S úhradou nákladov spojených s bývaním nepomôže nová štátna dávka. Jej zavedenie navrhovali poslanci Národnej rady (NR) SR z opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) v návrhu zákona o príspevku na úhradu nákladov na bývanie. Parlament ho vo štvrtok neposunul do druhého čítania.Bratislava 27. júna (TASR) - Bezodplatný prevod pozemkov štátu v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) na obce a vyššie územné celky by sa mal upraviť. Návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.