Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 17. septembra (TASR) - Dôchodková schéma by mala byť doplnená o ďalšie dobrovoľné dôchodkové sporenia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila poslankyňa Ľubica Laššáková (Hlas-SD). Zákonodarcovia ho v utorok posunuli do druhého čítania.Bratislava 17. septembra (TASR) - Zmena zákona by mala oslobodiť od spotrebnej dane elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), a tak prispieť ku zníženiu zdaňovania občanov a právnických osôb pri výrobe elektrickej energie z malých zdrojov. Subjekty by mali byť okrem povinnosti platenia dane oslobodené aj od preukazovania záruky pôvodu elektriny vyrobenej z OZE. Vyplýva to z návrhu zákona koaličného poslanca Ľubomíra Vážného (Smer-SD), ktorý v utorok posunula do druhého čítania Národná rada (NR) SR.Bratislava 17. septembra (TASR) - Vytvorenie elektronického insolvenčného registra by sa malo vzhľadom na stav jeho verejného obstarávania posunúť z pôvodného dátumu 15. novembra tohto roku na začiatok októbra budúceho roka. Vyplýva to z vládneho návrhu na zmenu zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorý v utorok Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania.Bratislava 17. septembra (TASR) - Rodová vyváženosť medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností by sa mala zlepšiť. Cieľom smernice Európskej únie, ktorá by mala byť novým zákonom implementovaná do vnútroštátnej legislatívy, je zlepšiť postavenie menej zastúpeného pohlavia vo vrcholových orgánoch kótovaných spoločností na regulovanom trhu v rámci Únie. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.Bratislava 17. septembra (TASR) - Možnosť veriteľa požadovať úhradu celej dlžnej sumy pri nesplácaní úveru má nové pravidlá. Tie zohľadňujú aj iné kritériá ako počet omeškaných splátok. Vyplýva to z návrhu novely Občianskeho zákonníka z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila.