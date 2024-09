Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 18. septembra (TASR) - Ku skráteniu trvania absolventskej praxe z doterajších troch mesiacov na dva a k zvýšeniu príspevku o 52,41 eura na 326,40 eura nedôjde. Zmena sa nedotkne ani maximálneho trvania absolventskej praxe zo šiestich mesiacov na štyri bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania. Vyplývalo by to z návrhu novely zákona o službách zamestnanosti opozičných poslancov Simony Petrík a Dávida Deja (obaja z PS), ktorý Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania.Bratislava 18. septembra (TASR) - Odpis nedobytnej pohľadávky a jej príslušenstva zahrnutého do zdaniteľných príjmov nebude rýchlejší. Vyplývalo to z návrhu novely zákona o dani z príjmov z dielne opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR za PS, ktorý zákonodarcovia neposunuli do druhého čítania. Návrh zákona podľa nich reflektoval na problém so splatnosťami pohľadávok, ktorý sa v posledných rokoch v období vyššej inflácie a nárastu úrokových sadzieb naďalej prehlbuje.Bratislava 18. septembra (TASR) - Právnické aj fyzické osoby by si mohli od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty odrátať príspevky v prospech športovej organizácie alebo aj poskytnutia športového náčinia a vybavenia daňovníkom športovej organizácii. Odpočet môže byť v určitých prípadoch zvýšený až o ďalšiu štvrtinu vynaložených nákladov na šport. Vyplýva to z návrhu poslancov SNS, ktorý plénum Národnej rady (NR) SR v stredu posunulo do druhého čítania.Bratislava 18. septembra (TASR) - Podmienky na používanie motorového vozidla, ktoré zamestnanec využíva počas pracovnej cesty, sa majú zmeniť. Týka sa to najmä preukázania a úhrady výdavkov za spotrebované pohonné látky či nabíjania elektrovozidiel a plug-in hybridných vozidiel. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o cestovných náhradách, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.Bratislava 18. septembra (TASR) - Zmena výšky príspevku pre zdravotne znevýhodnené deti aj systému odľahčovacej služby či zlepšenie dostupnosti sociálnych zariadení pre osoby, ktoré sú odkázané na poskytovanie starostlivosti. Aj tieto opatrenia prináša vládny návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.