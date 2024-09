Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 24. septembra (TASR) - Firmy si nebudú môcť ani v budúcnosti zaradiť medzi daňovo uznateľné výdavky na materskú školu alebo jasle, ktoré sú prevádzkované iným subjektom, nielen ich vlastné. Navrhovali to opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obidvaja SaS) v novele zákona o dani z príjmov. Ich návrh však parlament v utorok neposunul do druhého čítania.Bratislava 24. septembra (TASR) - Zdanenie príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny sa nezníži. Návrh novely zákona o dani z príjmov opozičného poslanca Mariána Viskupiča (SaS) Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.Bratislava 24. septembra (TASR) - Správne poplatky, ktoré najviac zaťažujú podnikateľský sektor, sa neznížia. Zmena sa mala týkať úsekov všeobecnej správy, dopravy, finančnej správy a konzulárnych poplatkov. Návrh novely zákona o správnych poplatkoch z dielne opozičného poslanca Mariána Viskupiča (SaS) Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.Bratislava 24. septembra (TASR) - Hranica, od ktorej musí podnikateľ svoj majetok namiesto jednorazového zaradenia do výdavkov odpisovať postupne niekoľko rokov, sa nezvýši na 3000 eur. Zmenu navrhoval opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) v novele zákona o dani z príjmov, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania.Bratislava 24. septembra (TASR) - Odpisovanie väčšiny budov podnikateľmi sa neskráti z doterajších 40 na 28 rokov. Poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli v utorok do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložil opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS).Bratislava 24. septembra (TASR) - Doba od nadobudnutia nehnuteľnosti alebo jej vyradenia z obchodného majetku, po uplynutí ktorej je daňovo oslobodený príjem z jej predaja, sa nezníži z doterajších piatich na tri roky. Návrh novely zákona o dani z príjmov opozičného poslanca Mariána Viskupiča (SaS) poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania.