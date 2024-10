Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 23. októbra (TASR) - Minimálna mzda na Slovensku sa od roku 2026 zvýši na najmenej 60 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Vyplýva to z novely zákona o minimálnej mzde, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. Doteraz sa počítala ako 57 % z priemernej mzdy, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodli inak.Bratislava 23. októbra (TASR) - Vytvorenie elektronického insolvenčného registra sa posunie z pôvodného dátumu 1. januára 2025 na začiatok októbra budúceho roka. Vyplýva to z novely zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorú v stredu schválila Národná rada (NR) SR.Bratislava 23. októbra (TASR) - Medzi nástroje podpory turizmu na Slovensku sa od budúceho roka zaradí nový príspevok na rozvoj cestovného ruchu. Zároveň sa zruší doterajšie poskytovanie investičnej pomoci pre túto oblasť. Vyplýva to z novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.Bratislava 23. októbra (TASR) - Rodová vyváženosť medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností sa zlepší. Cieľom európskej smernice, ktorá bude implementovaná do vnútroštátnej legislatívy, je zlepšiť postavenie menej zastúpeného pohlavia vo vrcholových orgánoch spoločností pôsobiacich na regulovanom trhu v EÚ. Vyplýva to zo zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s riadením kótovanej spoločnosti, ktorý v stredu Národná rada (NR) SR definitívne schválila.Bratislava 23. októbra (TASR) - Podmienky na používanie motorového vozidla, ktoré zamestnanec využíva počas pracovnej cesty, sa upravia. Týka sa to najmä preukázania a úhrady výdavkov za spotrebované pohonné látky či nabíjania elektrovozidiel a plug-in hybridných vozidiel. Vyplýva to z novely zákona o cestovných náhradách, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.Bratislava 23. októbra (TASR) - Medzi podmienky na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce by sa mala vrátiť najmenej päťročná prax. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o inšpekcii práce, nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.Bratislava 23. októbra (TASR) - Celková úroveň poskytovania dôveryhodných služieb by sa mala zvýšiť na národnej úrovni a taktiež v rámci európskeho spoločenstva. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Jedným z najdôležitejších doplnení sú ustanovenia o európskej peňaženke digitálnej identity, ktorá predstavuje harmonizovaný prostriedok elektronickej identifikácie pre fyzické a právnické osoby v celej Európskej únii (EÚ).