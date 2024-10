Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 30. októbra (TASR) - Informačný systém Ministerstva financií (MF) SR by sa mal doplniť o webové sídlo slúžiace na porovnanie cien potravín predávajúcich v maloobchode. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cenách z dielne MF SR, ktorý v stredu zákonodarcovia posunuli do druhého čítania. https://etasr.sk/article/21401474 Bratislava 30. októbra (TASR) - Úroveň kybernetickej bezpečnosti by sa mala zvýšiť na národnej úrovni a zároveň by malo dôjsť k zníženiu rizík, ktoré sú spôsobené rýchlym technologickým vývojom a digitalizáciou. Novelou zákona by malo pritom dôjsť k rozšíreniu vymedzenia prevádzkovateľov základnej služby. Návrh zákona, ktorý v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania, modernizuje existujúcu právnu úpravu o kybernetickej bezpečnosti transponovaním smernice Európskej únie NIS 2. https://etasr.sk/article/21401462 Bratislava 30. októbra (TASR) - Hospodárske subjekty čakajú z dôvodu implementácie euronariadenia o znižovaní odlesňovania nové povinnosti. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa vykonávajú opatrenia Európskej únie (EÚ) na zmiernenie globálneho odlesňovania, z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. https://etasr.sk/article/21401458 Bratislava 30. októbra (TASR) - Realizácia viacerých opatrení v oblasti práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (DPH), ako aj jeho opráv a úprav je hlavným cieľom návrhu novely zákona o DPH. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. https://etasr.sk/article/21401432 Bratislava 30. októbra (TASR) - Technické upresnenia, ktoré dopĺňajú už zavedené inštitúty, sú hlavným cieľom návrhu novely zákona o dorovnávacej dani. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. https://etasr.sk/article/21401429 Bratislava 30. októbra (TASR) - Dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) v oblasti digitálnej odolnosti dohliadaných subjektov sa rozšíri. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. https://etasr.sk/article/21401425

Bratislava 30. októbra (TASR) - Vlastníci bytov a nebytových priestorov budú mať aj v budúcnosti možnosť na schôdzi vlastníkov hlasovať elektronicky. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. https://etasr.sk/article/21401417 Bratislava 30. októbra (TASR) - Zmena zákona oslobodí od spotrebnej dane elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), a tak prispeje ku zníženiu zdaňovania občanov a právnických osôb pri výrobe elektrickej energie z malých zdrojov. Vyplýva to zo zmeny zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktorý v stredu definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. https://etasr.sk/article/21401335