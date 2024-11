Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 5. novembra (TASR) - Záujemcovia o kúpu majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže alebo pri priamom predaji majetku obce získajú možnosť podávať návrhy, respektíve doručovať cenové ponuky v podobe, ktorú si sami zvolia, teda buď listom, alebo elektronicky. Vyplýva to z novely zákona o majetku obcí, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Bratislava 5. novembra (TASR) - Úrady práce sa dočasne rozšíria o 11 špecializovaných pracovísk pre agendu koordinácie rodinných dávok v rámci Európskej únie (EÚ). Tie budú vytvorené na úradoch práce po celom Slovensku. Vyplýva to z novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorú v utorok definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Bratislava 5. septembra (TASR) - Agentúry dočasného zamestnávania získajú tiež možnosť po splnení určitých podmienok dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi ešte pred udelením prechodného pobytu. Navrhla to koaličná poslankyňa Alena Nováková (Hlas-SD) v návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila.Bratislava 5. novembra (TASR) - Dôchodková schéma bude doplnená o ďalšie dobrovoľné dôchodkové sporenia. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v utorok definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.