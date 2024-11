Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 5. novembra (TASR) - Byrokratická záťaž občanov a podnikateľov sa nezníži tým, že sa minimalizuje potreba predkladať výpisy a odpisy zo štátnych evidencií subjektom mimo verejnej správy.











Bratislava 5. novembra (TASR) - Právomoc Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ako ústredného orgánu štátnej správy na úseku dohľadu nad verejnými nákupmi, nebude posilnená. Vyplývalo to z návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne poslancov Národnej rady (NR) SR opozičného PS, ktorý zákonodarcovia v utorok neposunuli do druhého čítania.









Bratislava 5. novembra (TASR) - Obce a vyššie územné celky (VÚC) by mohli získať možnosť do konca roka 2025 použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorú predložil koaličný poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD). Novelu v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.











Bratislava 5. novembra (TASR) - Výnos z miestneho poplatku za rozvoj nebudú môcť obce a mestá použiť aj na stavebné úpravy, opravy, rekonštrukcie a obnovu už existujúcich stavieb. Umožniť im to chceli poslanci opozičného Progresívneho Slovenska (PS) novelou zákona o miestnom poplatku za rozvoj a zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych vzťahov a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Návrh novely zákona však poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok nepodporili.











Bratislava 5. novembra (TASR) - Zamestnávatelia budú mať povinnosť poskytovať príspevok na športovú činnosť detí zamestnancov. Nová regulácia sa bude týkať firiem s viac ako 49 zamestnancami, pričom maximálna výška príspevku je stanovená na 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce poslancov koaličnej SNS, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila.









Bratislava 5. novembra (TASR) - Sezónne zamestnávanie v sektore cestovného ruchu zjednoduší novela Zákonníka práce, ktorú navrhla skupina poslancov koaličnej SNS. Cieľom úpravy v prílohe Zákonníka práce týkajúcej sa sezónnych prác je odstrániť nejednoznačnosti výkladu právnej úpravy sezónnej práce na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Vyplýva to z návrhu na zmenu Zákonníka práce, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.