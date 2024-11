Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 27. novembra (TASR) - V mýtnych sadzbách pre ťažké nákladné vozidlá budú dopravcovia platiť už aj poplatky za emisie oxidu uhličitého (CO2) a externé náklady spojené so znečistením ovzdušia premávkou. Vyplýva to z novely zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácii, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Novelou sa zavádza európska smernica Eurovignette, ktorou sa mení systém výberu mýta.Bratislava 27. novembra (TASR) - Celková úroveň poskytovania dôveryhodných služieb sa má zvýšiť na národnej úrovni a taktiež v rámci európskeho spoločenstva. Vyplýva to z novely zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Jedným z najdôležitejších doplnení sú ustanovenia o európskej peňaženke digitálnej identity, ktorá predstavuje harmonizovaný prostriedok elektronickej identifikácie pre fyzické a právnické osoby v celej Európskej únii (EÚ).Bratislava 27. novembra (TASR) - Medzi podmienky na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce sa vráti najmenej päťročná prax. Vyplýva to z novely zákona o inšpekcii práce, nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.