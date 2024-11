Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 28. novembra (TASR) - Technické upresnenia, ktoré dopĺňajú už zavedené inštitúty, sú hlavným cieľom novely zákona o dorovnávacej dani. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili.Bratislava 28. novembra (TASR) - Od budúceho roka vznikne nová kategória dlhopisov, štátne dlhopisy pre občanov. Budú oslobodené od daní aj poplatkov. Cieľom je zvýšiť záujem občanov o investície. Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili ich úpravu v štvrtok prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o dorovnávacej dani.Bratislava 28. novembra (TASR) - Realizácia viacerých opatrení v oblasti práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (DPH) je hlavným cieľom novely zákona o DPH. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorej cieľom je boj s daňovými únikmi, poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Novelou tiež rozšírili zníženú 5 % sadzbu DPH na bezlepkovú múku, chlieb a pečivo.

Bratislava 28. novembra (TASR) - Od dane z finančných transakcií budú oslobodené aj právnické osoby neziskového sektora zriadené ako verejno-prospešné organizácie, ktoré napĺňajú účel ustanovený v zákone o dani z príjmov. Rozšírenie oslobodenia aj na ďalšie subjekty schválili poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok v rámci novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH). Novú transakčnú daň začnú platiť právnické osoby aj fyzické osoby podnikatelia od apríla budúceho roka.

Bratislava 28. novembra (TASR) - Vládny návrh zákona o integrovanej posudkovej činnosti poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. O reforme posudkovej činnosti pre osoby so zdravotným znevýhodnením rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o jeden z míľnikov plánu obnovy, Slovensko sa zaviazalo schváliť ju do konca tohto roka. Zmeny majú začať v praxi fungovať od septembra budúceho roka.Bratislava 28. novembra (TASR) - Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti na národnej úrovni a zníženie rizík, ktoré sú spôsobené rýchlym technologickým vývojom a digitalizáciou. To sú hlavné ciele novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorú vo štvrtok definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Modernizuje sa ňou právna úprava kybernetickej bezpečnosti transponovaním smernice Európskej únie NIS 2.Bratislava 28. novembra (TASR) - Slovenská republika zriadi národný register vesmírnych objektov. Zapisovať sa tam budú všetky objekty, pre ktoré je SR vypúšťajúcim štátom a majú platné povolenie. Register bude spravovať a prevádzkovať Ministerstvo dopravy (MD) SR. Vyplýva to z nového zákona o regulácii vesmírnych aktivít, ktorý vo štvrtok definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Bratislava 28. novembra (TASR) - Na prácu s potravinami už nekvalifikovaní pracovníci nebudú musieť získavať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Túto plošnú povinnosť ruší novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne poslancov koaličnej SNS, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Zodpovednosť za zaškolenie nových pracovníkov prejde na prevádzkovateľov.Bratislava 28. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli vo štvrtok do druhého čítania vládny návrh nového stavebného zákona. Jeho cieľom je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní, zjednodušenie stavebného konania, najmä pri rodinných domoch a malých bytových domoch. Stavebný zákon rieši aj problematiku tzv. čiernych stavieb či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe.Bratislava 28. novembra (TASR) - Právny rámec pre manažovanie porastov drevín rastúcich mimo lesa na poľnohospodárskej pôde sa má zmeniť. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorý poslanci Národnej rady (NR) vo štvrtok posunuli do druhého čítania.Bratislava 28. novembra (TASR) - Bezpečnosť všetkých druhov výrobkov, či už predávaných online alebo v kamennom obchode, a úroveň ochrany spotrebiteľov by sa mala zlepšiť. Vyplýva to z vládneho návrhu nového zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. Zákon nadväzuje na usmernenia zo strany Európskej únie (EÚ).Bratislava 28. novembra (TASR) - Vládny návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok do druhého čítania. Upraviť by sa ním mali podmienky, rozsah aj spôsob poskytovania týchto dotácií. Okrem toho by sa mal určiť aj okruh osôb, ktoré môžu byť žiadateľom o ich poskytnutie.Bratislava 28. novembra (TASR) - Národná rada (NR) SR súhlasila s pristúpením Islandu a Nórska k Dohode o leteckej doprave medzi EÚ a jej členskými štátmi a USA. Poslanci vo štvrtok súhlasili s ratifikáciou doplnkovej dohody medzi EÚ a jej členskými štátmi, Islandom a Nórskym kráľovstvom o vykonávaní Dohody o leteckej doprave medzi USA a vyššie spomínanými krajinami.

Bratislava 28. novembra (TASR) - Národná rada (NR) SR vo štvrtok súhlasila s ratifikáciou dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými (USA), EÚ a jej členskými štátmi, Islandom a Nórskym kráľovstvom.