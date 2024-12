Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 3. decembra (TASR) - Krátenie daňového bonusu na deti sa bude od budúceho roka vzťahovať aj na rodičov, ktorí majú tri a viac detí. Výnimku pre nich navrhovali opoziční poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka (hnutie Slovensko, Za ľudí, Kresťanská únia) v novele zákona o dani z príjmov, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.











Bratislava 3. decembra (TASR) - Viaceré tovary určené deťom, ako sú plienky, vlhčené utierky, detská výživa, dojčenské mlieko a výživové doplnky, sa nezaradia pod zníženú 5 % sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH). Poslanci neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o DPH, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili Anna Záborská a Richard Vašečka (Hnutie Slovensko, Za ľudí, Kresťanská únia).











Bratislava 3. decembra (TASR) - Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) nebude musieť parlamentu predložiť správu o spôsobe poskytovania a výške pomoci s cenami energií pre slovenské domácnosti v roku 2025. V uznesení, ktoré parlament v utorok odmietol, to navrhovali opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Karol Galek (SaS), Ivan Štefunko (PS) a Jozef Hajko (KDH).











Bratislava 3. decembra (TASR) - Sadzby umiestňovacieho príspevku pre integračné sociálne podniky sa nezvýšia. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnej ekonomike z dielne opozičných poslancov Vladimíra Ledeckého a Vladimíry Marcinkovej (obaja SaS).











Bratislava 3. decembra (TASR) - Výnimka na maloobchodný predaj počas dní pracovného pokoja a sviatkov sa nerozšíri. Predaj mal byť počas týchto dní umožnený aj predajniam, ktorých plocha nepresahuje 200 štvorcových metrov (m2), zákaz sa nemal vzťahovať ani na predaj kvetov. Navrhoval to opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS) v novele Zákonníka práce, ktorú v utorok Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania.











Bratislava 3. decembra (TASR) - Poberatelia dávok v hmotnej núdzi budú naďalej platiť správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu. Oslobodenie od tejto povinnosti navrhovali opoziční poslanci SaS v návrhu novely zákona o správnych poplatkoch, ktorý v utorok Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania.











Bratislava 3. decembra (TASR) - Podnikateľom, ktorí okrem SR pôsobia aj v inom štáte Európskej únie (EÚ) a platia tam aj preddavky na daň z príjmu, sa nezrušia daňové preddavky na Slovensku. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov opozičného poslanca Jozefa Hajka (KDH).











Bratislava 3. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli v utorok do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnych službách. Opoziční zákonodarcovia Andrea Turčanová a Branislav Škripek (obaja KDH) v ňom navrhovali obnoviť poskytovanie sociálnej služby v podobe domovov pre osamelých rodičov. Cieľom bolo pomôcť osobám v sociálnej núdzi, a to najmä osamelým rodičom a ženám, ktoré z dôvodu tehotenstva stratili bývanie alebo sú v ohrození straty bývania.











Bratislava 3. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o reklame opozičného poslanca Mariána Čaučíka (KDH). Právna úprava sa týkala regulácie reklamy hazardných hier, pričom návrh obmedzoval vysielanie takejto reklamy v televíziách a rádiách v čase od 6.00 do 22.00 h.











Bratislava 3. decembra (TASR) - Príjmy obcí z poplatku za vydobyté nerasty sa nezvýšia. Navrhovali to opoziční poslanci Progresívneho Slovenska (PS) v novele zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva, ktorú v utorok Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania.











Bratislava 3. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok odmietli návrh na zavedenie dvoch dní voľna pre ženy pri spontánnom potrate alebo narodení mŕtveho plodu. Tento nárok sa mal rozšíriť aj na partnera ženy alebo inú osobu, ktorá je s ňou v rodinnom vzťahu. Návrh novely Zákonníka práce do parlamentu predložili opozičné poslankyne Lucia Plaváková a Simona Petrík (obidve PS).











Bratislava 3. decembra (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok odmietlo návrh opozičných poslankýň Jany Hanuliakovej a Dariny Luščíkovej (obe PS) na zvýšenie sumy, do ktorej môže správca dane rozhodnúť o zániku daňovej pohľadávky. Tá je v súčasnosti 20 eur a podľa návrhu sa mala zdvojnásobiť.











Bratislava 3. decembra (TASR) - Zvýšený rodičovský príspevok na dieťa, ktoré nastupuje do 1. ročníka základnej školy (ZŠ), nebudú rodičia dostávať už v auguste, namiesto súčasného októbrového termínu. Navrhovala to skupina poslankýň z opozičného Progresívneho Slovenska (PS) v novele zákona o prídavku na dieťa, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.