Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 10. decembra (TASR) - Právna úprava, ktorá spôsobuje neoprávnené odoberanie prídavku na dieťa, nebude zmenená. Zmena vyplývala z návrhu novely zákona o prídavku na dieťa z dielne poslankyne Národnej rady (NR) SR Vladimíry Marcinkovej a poslanca NR SR Vladimíra Ledeckého (obaja SaS), ktorý zákonodarcovia v utorok neposunuli do druhého čítania.











Bratislava 10. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložila skupina zákonodarcov opozičného klubu Hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ. Navrhovali predĺženie platnosti daňového bonusu na dieťa v súčasnej výške 140 eur aj po 31. decembri 2024, a to bez časového obmedzenia.