Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 1. apríla (TASR) - Bezpečnosť všetkých druhov výrobkov, či už predávaných online alebo v kamennom obchode, a úroveň ochrany spotrebiteľov by sa mala zlepšiť. Vyplýva to z nového zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. Zákon nadväzuje na usmernenia zo strany Európskej únie (EÚ).Bratislava 1. apríla (TASR) - Vládny návrh zákona o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v utorok poslanci.Bratislava 1. apríla (TASR) - Vládny návrh novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v utorok poslanci. Samosprávy by mali vďaka právnej úprave dostať v máji preddavok z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) v celkovej výške 150 miliónov eur.Bratislava 1. apríla (TASR) - Riadnemu a efektívnemu fungovaniu jednotného európskeho miesta prístupu (ESAP), ktorého cieľom je uľahčiť verejnosti prístup k informáciám z finančnej oblasti, má pomôcť návrh novely zákona o cenných papieroch a investičných službách. Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok právnu normu do druhého čítania.Bratislava 1. apríla (TASR) - Znižovanie rizík v bankovom sektore, posilňovanie odolnosti regulovaných subjektov voči prípadným ekonomickým otrasom, a tým posilnenie slovenského finančného systému. To sú ciele návrhu novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Legislatívnou zmenou sa má do slovenského právneho poriadku prevziať novelizovaná európska smernica o ozdravení a riešení krízových situácií (BRRD).Bratislava 1. apríla (TASR) - Spresnenie ustanovení o výkone colnej kontroly tovaru a výške súvisiacich nákladov je jedným z cieľov návrhu novely colného zákona, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania. Ministerstvo financií (MF) SR v predloženej právnej norme zapracovalo poznatky z uplatňovania zákona v praxi.Bratislava 1. apríla (TASR) - Poskytovatelia služieb kryptoaktív by mali v budúcnosti povinne oznamovať finančnej správe informácie o kryptoaktívach slúžiacich na platobné a investičné účely. Tá ich bude následne vymieňať s príslušnými orgánmi iných krajín. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.Bratislava 1. apríla (TASR) - Úprava zdanenia skvapalnených plynných uhľovodíkov a zemného plynu, ktoré sa používajú ako pohonná látka, či znižovanie administratívnej záťaže. To sú hlavné ciele návrhu novely zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.Bratislava 1. apríla (TASR) - Medzinárodná zmluva s Brazíliou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu sa upraví tak, aby zohľadňovala zmeny v národných aj medzinárodných daňových pravidlách. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok súhlasili s uzavretím Protokolu medzi Slovenskou republikou a Brazílskou federatívnou republikou, ktorým sa mení zmluva pôvodne uzatvorená ešte v 80. rokoch minulého storočia.Bratislava 1. apríla (TASR) - Právna ochrana registrovaných technických riešení, dizajnov či patentov by sa mala predražiť. Vyplýva to z vládneho návrhu novely patentového zákona, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Novela upravuje aj zavedenie právnej úpravy náhrady trov konania, ktoré vznikajú účastníkom sporových konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.Bratislava 1. apríla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR plánuje zmeny v oblasti profesionálneho náhradného rodičovstva. Cieľom je najmä skvalitnenie starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím, ktoré sú na základe rozhodnutia súdu umiestňované do centier pre deti a rodiny. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.Bratislava 1. apríla (TASR) - Horná hranica sadzby miestneho poplatku za rozvoj sa má zvýšiť na základe vývoja cien stavebných prác, materiálov a pozemkov za roky 2018 až 2023. Ďalšia zmena by sa mala týkať rozšírenia možností výnosu z poplatku na rozvoj na okruh ďalších oprávnených výdavkov. Vyplýva to z poslaneckého návrhu novely zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.Bratislava 1. apríla (TASR) - V zákone nebude definovaná jednorodičovská domácnosť a zavedené konkrétne opatrenia na pomoc jednej z najohrozenejších skupín Slovákov. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o pomoci jednorodičovským domácnostiam z dielne poslankýň opozičného Progresívneho Slovenska (PS).Bratislava 1. apríla (TASR) - Nový príspevok na úhradu nákladov spojených s bývaním sa nezavedie. Príspevok mal byť určený na pomoc domácnostiam, ktoré sú vystavené energetickej chudobe. Návrh zákona o príspevku na úhradu nákladov na bývanie poslancov opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.