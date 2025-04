Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 3. apríla (TASR) - Mali by sa zaviesť a definovať prioritné okresy, pretože súčasná definícia najmenej rozvinutých okresov nie je dostačujúca. Postavenie regiónov by sa malo hodnotiť na základe ukazovateľa regionálneho rozvoja. To vyplýva z návrhu zákona Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o podpore prioritných okresov, ktorý posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok do druhého čítania.Bratislava 3. apríla (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR bude mať na požiadanie prístup k sociálno-ekonomickým údajom obyvateľov, na základe ktorých posúdi potrebu kompenzácií nákladov na energie. Vyplýva to z nového zákona o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Rokovali o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 3. apríla (TASR) - Zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) bude možné podporiť aj výstavbu či kúpu internátu, jeho zateplenie alebo modernizáciu. O podporu zo ŠFRB na rozšírenie ubytovacích kapacít pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl bude môcť požiadať samosprávny kraj alebo verejná vysoká škola. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.Bratislava 3. apríla (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR získa možnosť obmedziť či zakázať vykonávanie civilných letov v určenej časti vzdušného priestoru SR aj z dôvodu zabránenia šírenia nákazlivých chorôb zvierat. Vládny návrh novely zákona o civilnom letectve (letecký zákon) vo štvrtok definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Rezort dopravy návrh pripravil v súvislosti s ochorením slintačky a krívačky (SLAK). Zákonodarcovia schválili novelu v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 3. apríla (TASR) - Pracovný čas členov posádky vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (HEMS) sa bude počítať vo vzťahu k počtu zásahov a nie k počtu letov. Novelu zákona o organizácii pracovného času v doprave, zákona o inšpekcii práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní posunuli vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.Bratislava 3. apríla (TASR) - Pokuty za nedodržiavanie zákona o vnútrozemskej plavbe by sa mali zvýšiť v priemere o dvojnásobok. Za opakované priestupky sa môžu sankcie vyšplhať od 2000 až do 50.000 eur. Prísnejšie sankcie budú aj za preťažovanie plavidiel. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorý vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.