Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 10. apríla (TASR) - Do systému štátom podporovaného nájomného bývania môžu byť v budúcnosti zahrnuté aj budovy, ktoré boli prestavané z nebytovej budovy na bytový dom či bytové domy, v ktorých sa menšinovo nachádzajú aj nebytové priestory určené na bývanie. Zmenu prináša novela zákona o štátnej podpore nájomného bývania, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 10. apríla (TASR) - Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) budú môcť investovať majetok z druhého piliera aj do infraštruktúrnych projektov na Slovensku. Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. O právnej norme rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 10. apríla (TASR) - Samosprávy dostanú v máji preddavok z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) v celkovej sume 150 miliónov eur. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. O právnej norme rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.