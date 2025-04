Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 15. apríla (TASR) - Občania nebudú oslobodení od správnych poplatkov, ktoré museli zaplatiť v súvislosti s nefunkčným katastrom nehnuteľností. V novele zákona o správnych poplatkoch to navrhovali poslanci opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Ich návrh Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.Bratislava 15. apríla (TASR) - Minimálna hodnota pre určenie strategickej investície sa nebude zvyšovať zo súčasných 50 miliónov eur na 100 miliónov eur. Navrhovali to poslanci opozičného Progresívneho Slovenska (PS) spolu s nezaradeným poslancom Ľubomírom Galkom. Návrh novely zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.Bratislava 15. apríla (TASR) - Osobám, ktoré sa samy starajú o nezaopatrené dieťa či viacero detí, teda jednorodičom, sa neznížia dane z pozemkov a stavieb. Nebudú od nich ani oslobodené. Návrh novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poslancov opozičného PS Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania.Bratislava 15. apríla (TASR) - Hranica príjmu, do ktorej je možné osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) poskytnúť finančný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, sa nezvýši. Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obaja SaS) navrhovali, aby sa táto hranica zo súčasnej hodnoty trojnásobku sumy životného minima, teda 821,97 eura, zvýšila na jeho päťnásobok 1369,95 eura. Novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú predložili, poslanci v utorok neposunuli do druhého čítania.Bratislava 15. apríla (TASR) - Podnikateľ, ktorého posledná známa daňová povinnosť nepresiahla 100.000 eur, si nebude môcť vybrať, či bude platiť preddavky na daň z príjmov podľa predchádzajúcej daňovej povinnosti, v zníženej výške alebo ich nebude platiť vôbec a celú daň zaplatí až pri podaní daňového priznania. Novelu zákona o dani z príjmov, ktorú navrhoval opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Truban (PS), poslanci neposunuli do druhého čítania.Bratislava 15. apríla (TASR) - Deti, ktoré sa po ukončení povinnej školskej dochádzky naďalej vzdelávajú na základnej škole, nebudú patriť do skupiny nezaopatrených. Návrh novely zákona o sociálnom poistení opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR Vladimíry Marcinkovej a Vladimíra Ledeckého (obaja SaS) parlament neposunul do druhého čítania.Bratislava 15. apríla (TASR) - Spotrebná daň pri benzíne a nafte sa na prechodné obdobie 1,5 roka nezníži. Návrh novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil poslanec opozičnej SaS Marián Viskupič, poslanci v utorok neposunuli do druhého čítania.Bratislava 15. apríla (TASR) - Podmienky potrebné na získanie daňového bonusu na dieťa, ktoré súvisia s prácou v zahraničí, sa nezmenia. Parlament neposunul do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložili poslanci Národnej rady (NR) SR opozičnej SaS Vladimíra Marcinková, Vladimír Ledecký a Marián Viskupič.Bratislava 15. apríla (TASR) - Sociálne podniky nebudú vyňaté z okruhu daňovníkov povinných uhrádzať novú daň z finančných transakcií. Takisto sa neodstráni nerovnosť medzi subjektmi v zdravotníctve, na ktoré sa vzťahuje a na ktoré naopak nevzťahuje táto daň. Tieto zmeny navrhovali poslanci opozičnej SaS v dvoch novelách zákona o dani z finančných transakcií, ktoré Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.Bratislava 15. apríla (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR odmietlo návrh opozičných poslancov za SaS na zmenu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH). Mala sa ním zvýšiť hranica povinnej registrácie na platenie DPH zo súčasných 50.000 eur, respektíve 62.500 eur, na sumu 75.000 eur. Možnosť dobrovoľnej registrácie pre platenie dane z pridanej hodnoty mala zostať zachovaná.Bratislava 15. apríla (TASR) - Lehota pre uloženie pokuty pri menej závažných porušeniach daňového poriadku sa neskráti zo súčasných päť rokov na jeden rok. Novelu daňového poriadku predložili Ondrej Dostál a Marián Viskupič (obidvaja SaS), poslanci Národnej rady (NR) SR ich návrh v utorok neposunuli do druhého čítania.Bratislava 15. apríla (TASR) - Odpočítateľná položka pri pracovných zmluvách dôchodcov a študentov sa nezvýši z aktuálnych 200 eur na 350 eur. Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili opoziční poslanci Jozef Hajko a František Majerský (KDH), parlament v utorok neposunul do druhého čítania.Bratislava 15. apríla (TASR) - Odvodová odpočítateľná položka pri dohodách o brigádnickej práci študentov, dohodách o vykonaní práce alebo dohodách o pracovnej činnosti dôchodcov sa nezvýši zo súčasných 200 na 330 eur. Navrhovali to opoziční poslanci Marián Viskupič, Jana Bittó Cigániková a Martina Bajo Holečková (všetci SaS), ich novelu zákona o sociálnom poistení však Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania.Bratislava 15. apríla (TASR) - Zákaz umiestňovať reklamu na hazardné hry od prevádzky herne alebo kasína sa nezvýši na 500 metrov zo súčasných 200 metrov. Úprava vyplývala z návrhu novely zákona o hazardných hrách z dielne poslancov opozičného KDH, ktorý Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania.Bratislava 15. apríla (TASR) - Základné pravidlá pre tvorbu dôchodkovej politiky na Slovensku nebudú stanovené ústavným zákonom. Navrhovala to skupina poslancov opozičnej SaS, Národná rada (NR) SR však ústavný zákon o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe neposunula do druhého čítania. Cieľom predkladateľov bolo priniesť hlavné zásady pre tvorbu dôchodkovej politiky, na základe ktorých by sa v budúcnosti upravoval dôchodkový systém.Bratislava 15. apríla (TASR) - Zmenu doterajšej štátnej pomoci deťom úpravou súm prídavku a daňového bonusu na dieťa neposunuli poslanci Národnej rady (NR) v utorok do druhého čítania. Navrhovala to skupina opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ v novele zákona o prídavku na dieťa.Bratislava 15. apríla (TASR) - Národná rada (NR) SR neschválila uznesenie, ktorým chceli opoziční poslanci Rastislav Krátky (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) a Marián Čaučík (KDH) zaviazať vládu, aby poskytla informácie o investičnom zámere vybudovania priemyselného parku (PP) v Šuranoch.Bratislava 15. apríla (TASR) - Zamestnanci nebudú mať možnosť požiadať o štvordňový pracovný týždeň pri odpracovaní rovnakého množstva hodín ako pri päťdňovom pracovnom týždni. Navrhovala to skupina poslancov Národnej rady (NR) SR z opozičného hnutia Slovensko v novele Zákonníka práce, ktorú parlament neposunul do druhého čítania.