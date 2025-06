Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 5. júna (TASR) - Členovia vlády by nemali v medzinárodných organizáciách hlasovať za prijatie nových sankcií a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii. Zároveň majú aktívne presadzovať opatrenia na stabilizáciu energetického trhu, elimináciu cenovej volatility a ochranu strategických záujmov slovenského hospodárstva. Vyplýva to z uznesenia Národnej rady (NR) SR o odmietnutí sankčnej politiky a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii a ochrane ekonomických a energetických záujmov SR, ktoré vo štvrtok schválili poslanci. Uznesenie predložila koaličná SNS.Bratislava 5. júna (TASR) - Právna ochrana registrovaných technických riešení, dizajnov či patentov sa predraží. Vyplýva to z novely patentového zákona, ktorú vo štvrtok definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novela upravuje aj zavedenie právnej úpravy náhrady trov konania, ktoré vznikajú účastníkom sporových konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.Bratislava 5. júna (TASR) - Právnu úpravu účastníkov trhu s elektrinou, rozšírenie niektorých povinností prevádzkovateľov distribučných sústav, ale aj úpravu zdieľania elektriny odberateľmi. Aj tieto zmeny prináša vládny návrh novely zákona o energetike, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.Bratislava 5. júna (TASR) - K úprave dohody o študentskej stáži a zabezpečeniu finančnej odmeny pre študentov stredných a vysokých škôl nedôjde. Návrh novely Zákonníka práce predložili opoziční poslanci Beáta Jurík a Michal Truban (obaja PS), Národná rada (NR) SR ho vo štvrtok neposunula do druhého čítania.