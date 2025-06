Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 10. júna (TASR) - Cieľom vlády je naďalej postupný pokles deficitu verejných financií k 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vzhľadom na nepriaznivé geopolitické faktory by ho však mala dosiahnuť v roku 2028, teda o rok neskôr, ako sa pôvodne plánovalo. V budúcom roku by mal schodok klesnúť na 4,1 % z tohtoročných 4,9 % HDP. Odhad ďalších potrebných konsolidačných opatrení je na úrovni približne 1,7 miliardy eur v roku 2026 a do 3,5 miliardy eur v roku 2027. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v prvej Výročnej správe o pokroku SR za rok 2025, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR vzali na vedomie.Bratislava 10. júna (TASR) - Riadnemu a efektívnemu fungovaniu jednotného európskeho miesta prístupu (ESAP), ktorého cieľom je uľahčiť verejnosti prístup k informáciám z finančnej oblasti, má pomôcť novela zákona o cenných papieroch a investičných službách. Poslanci Národnej rady (NR) SR túto právnu normu v utorok definitívne schválili. Nepriamou novelou zákona o dlhopisoch zaviedli aj limity na poplatky pri predaji štátnych dlhopisov pre občanov cez burzu.Bratislava 10. júna (TASR) - Znižovanie rizík v bankovom sektore, posilňovanie odolnosti regulovaných subjektov voči prípadným ekonomickým otrasom, a tým posilnenie slovenského finančného systému. To sú ciele novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. Legislatívnou zmenou sa do slovenského právneho poriadku prevezme novelizovaná európska smernica o ozdravení a riešení krízových situácií (BRRD).Bratislava 10. júna (TASR) - Spresnenie ustanovení o výkone colnej kontroly tovaru a výške súvisiacich nákladov je jedným z cieľov novely colného zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. Ministerstvo financií (MF) SR v predloženej právnej norme zapracovalo poznatky z uplatňovania zákona v praxi.Bratislava 10. júna (TASR) - Poskytovatelia služieb kryptoaktív budú povinne oznamovať finančnej správe informácie o kryptoaktívach slúžiacich na platobné a investičné účely. Tá ich bude následne vymieňať s príslušnými orgánmi iných krajín. Vyplýva to z novely zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.Bratislava 10. júna (TASR) - Úprava zdanenia skvapalnených plynných uhľovodíkov a zemného plynu, ktoré sa používajú ako pohonná látka, či znižovanie administratívnej záťaže. To sú hlavné ciele novely zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili. Nepriamou novelou zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) tiež rozšírili zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa bude vzťahovať znížená 5 % sadzba.Bratislava 10. júna (TASR) - Verejná správa SR hospodárila v minulom roku so schodkom na úrovni 6,9 miliardy eur, čo predstavovalo 5,27 % hrubého domáceho produktu (HDP). Išlo o lepší výsledok oproti schválenému rozpočtu, ktorý predpokladal deficit na úrovni 5,97 % HDP. Vyplýva to zo štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2024, ktorý v utorok schválila Národná rada (NR) SR.Bratislava 10. júna (TASR) - Potraviny obsahujúce zložky hmyzu by mali byť zreteľne označené a predávať by sa mali oddelene od ostatných výrobkov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o potravinách predloženého koaličnými poslancami za SNS, ktorý v utorok plénum Národnej rady (NR) SR posunulo do druhého čítania.Bratislava 10. júna (TASR) - Príjem z predaja virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia sa nebude zdaňovať zníženou sadzbou 7 %. Navrhovali to poslanci opozičnej SaS Marián Viskupič a Jana Bittó Cigániková v novele zákona o dani z príjmov, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.Bratislava 10. júna (TASR) - Dĺžka požadovanej praxe pri vybraných remeselných živnostiach sa neskráti na polovicu. V rámci novely zákona o živnostenskom podnikaní to navrhli poslanci opozičnej SaS Marián Viskupič a Jana Bittó Cigániková. Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok právnu normu neposunulo do druhého čítania.