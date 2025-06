Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 12. júna (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) dosiahol v účtovnom období 2024 zisk pred zdanením vo výške 44,5 milióna eur a zisk po zdanení 42,11 milióna eur. Ide o výsledok výnosov z predaja pôdy a z prenájmu pozemkov v správe a nakladaní fondu, ako aj hospodárneho vynakladania peňazí na prevádzku fondu. Vyplýva to z výročnej správy SPF za minulý rok, ktorú vo štvrtok vzala na vedomie Národná rada (NR) SR. V roku 2023 vykázal fond zisk po zdanení na úrovni 83,54 milióna eur. https://etasr.sk/article/22169053Bratislava 12. júna (TASR) - Daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa uplatňuje na menštruačné pomôcky, sa nezníži zo súčasných 23 % na 5 %. Návrh novely zákona o DPH, ktorý predložila poslankyňa opozičnej SaS Martina Bajo Holečková, Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania. https://etasr.sk/article/22169031Bratislava 12. júna (TASR) - Obdobie poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie po úmrtí opatrovaného sa nepredĺži. Návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili opoziční poslanci Martina Bajo Holečková a Marián Viskupič (obaja SaS), plénum vo štvrtok neposunulo do druhého čítania. https://etasr.sk/article/22169011