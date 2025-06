Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 17. júna (TASR) - Medzi subjekty poškodené transakčnou daňou patria okrem iného cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby , ktoré svoju právnu subjektivitu odvodzujú od cirkví a náboženských spoločností. Novela zákona o dani z finančných transakcií predložená poslancami opozičnej Kresťanskej únie cielila oslobodiť tieto subjekty od platenia transakčnej dane. Návrh zákona poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania.Bratislava 17. júna (TASR) - Politici by sa mali aspoň symbolicky podieľať na konsolidácii verejných financií. Paušálne náhrady poslancov Národnej rady (NR) SR, prezidenta SR a členov vlády SR by mali byť preto zdanené daňou vyberanou zrážkou so sadzbou 19 %. Vyplýva to z návrhu opozičných poslancov z hnutia Slovensko, ktorý poslanci NR SR v utorok neposunuli do druhého čítania. https://etasr.sk/article/22184595Bratislava 17. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli na utorkovom hlasovaní prijatie uznesenia o vývoji spotrebiteľských cien potravín. Uznesenie reagovalo na prudký rast cien potravín na Slovensku. Ceny potravín rástli podľa predkladateľov za rok tejto vlády najviac spomedzi všetkých ostatných členských krajín Európskej únie okrem Lotyšska. https://etasr.sk/article/22184610