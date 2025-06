Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 18. júna (TASR) - Situácia v oblasti finančnej stability na Slovensku sa v uplynulom období vyvíjala priaznivo, predvídať jej ďalší vývoj je však náročné. V zozname hlavných rizík dominuje napätie v medzinárodných obchodných vzťahoch, udržateľnosť verejného dlhu a geopolitické riziká. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) v Správe o finančnej stabilite k máju 2025, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu vzala na vedomie.Poslanci zároveň vzali na vedomie aj Správu o finančnej stabilite z mája 2024, ktorú doteraz nestihli prerokovať.Bratislava 18. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vzali v stredu na vedomie Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska (NBS) za rok 2024. Banka za minulý rok vykázala nulový hospodársky výsledok.Poslanci NR SR vzali tiež na vedomie Správu o výsledku hospodárenia NBS za rok 2023, ktorú doteraz nestihli prerokovať.Bratislava 18. júna (TASR) - Vláda nebude musieť predložiť Národnej rade (NR) SR návrhy opatrení k zamedzeniu odchodu Slovákov do zahraničia. Poslanci NR SR v stredu neschválili uznesenie k odchodu mladých ľudí do zahraničia z dielne opozičných poslancov z klubu hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ.Bratislava 18. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu odmietli návrh opozičného Progresívneho Slovenska (PS) na vykonanie poslaneckého prieskumu na Štatistickom úrade (ŠÚ) SR. Cieľom bolo preveriť metodológie realizácie prieskumov ŠÚ SR v období rokov 2024 a 2025.Bratislava 18. júna (TASR) - Pomoc chovateľom zvierat pri nákaze slintačky a krívačky (SLAK) sa neuľahčí. Novelizáciu viacerých súvisiacich zákonov predložil opozičný poslanec Ľubomír Galko (nezaradený), Národná rada (NR) SR jeho návrh v stredu neposunula do druhého čítania.