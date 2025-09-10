< sekcia Ekonomika
Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Úprava procesov malého konkurzu, odstránenie niektorých administratívnych požiadaviek, ako napríklad osvedčovanie podpisov, či spresnenie právnej úpravy výmeny správcu. To sú niektoré zmeny z vládnej novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. https://etasr.sk/article/22434440
Bratislava 10. septembra (TASR) - Vládny návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v stredu poslanci. Právnu normu tak celú prerokujú na aktuálnej schôdzi. Jej cieľom je prepojiť procesy posudzovania so stavebným zákonom pre oblasť stavieb obnoviteľných zdrojov energie (OZE).
Bratislava 10. septembra (TASR) - Ustanovenia zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktoré mali zjednodušiť výkon zaručenej konverzie, by sa mali posunúť na začiatok roka 2027. Vládny návrh novely prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodli v stredu poslanci.
Bratislava 10. septembra (TASR) - Vládny návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v stredu poslanci. Právnu normu tak celú prerokujú na aktuálnej schôdzi. Jej cieľom je prepojiť procesy posudzovania so stavebným zákonom pre oblasť stavieb obnoviteľných zdrojov energie (OZE).
Bratislava 10. septembra (TASR) - Ustanovenia zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktoré mali zjednodušiť výkon zaručenej konverzie, by sa mali posunúť na začiatok roka 2027. Vládny návrh novely prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodli v stredu poslanci.