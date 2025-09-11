< sekcia Ekonomika
Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Turistické trasy a značenia nebude zastrešovať samostatný zákon. Vytvorenie jednotného právneho rámca, ktorého súčasťou mal byť aj jednotný turistický register, bolo cieľom nového zákona o turistických trasách z dielne poslancov opozičného KDH, ktorý Národná rada (NR) SR vo štvrtok neschválila.
Bratislava 11. septembra (TASR) - Ustanovenia zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktoré mali zjednodušiť výkon zaručenej konverzie, by sa mali posunúť na začiatok roka 2027. Vyplýva to z vládneho návrhu novely, ktorý vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Účinnosť týchto ustanovení sa už raz posúvala, a to na október tohto roka.
Bratislava 11. septembra (TASR) - Školy, zdravotnícke a sociálne zariadenia nebudú mať svojich koordinátorov bezpečnosti. Možnosť zamestnať koordinátorov do týchto zariadení navrhovali poslanci opozičného KDH v novele Zákonníka práce, ktorú Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania.
Bratislava 11. septembra (TASR) - Prepojiť procesy posudzovania so stavebným zákonom pre oblasť stavieb obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je cieľom novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Vládny návrh posunuli vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.
