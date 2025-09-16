< sekcia Ekonomika
Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Odstrániť prekážky rozvoja regulovaných trhov v Európskej únii (EÚ), zatraktívniť tieto trhy či uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu je cieľom viacerých nových európskych pravidiel, ktoré má do slovenského právneho poriadku prevziať novela zákona o cenných papieroch. Návrh z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 16. septembra (TASR) - Rozpočtová organizácia Ministerstva financií (MF) SR Úrad vládneho auditu sa má zrušiť a jeho kompetencie sa presunú pod rezort financií. Dôvodom je najmä úspora a konsolidácia verejných financií, ku ktorej dôjde znížením celkového limitu počtu zamestnancov kapitoly MF SR. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 16. septembra (TASR) - Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku by sa mala zvýšiť. Vyplýva to z návrhu nového zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 16. septembra (TASR) - Spresnenia a doplnenia v súvislosti s úpravou odloženého daňového záväzku, ako aj doplnenie pravidiel pre transparentné subjekty a reverzné hybridné subjekty. Aj tieto zmeny prináša vládny návrh novely zákona o dorovnávacej dani, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 16. septembra (TASR) - Zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov, vyššia ochrana spotrebiteľov či podpora fungujúceho vnútorného trhu v tejto oblasti. Aj to sú ciele návrhu nového zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 16. septembra (TASR) - Súdne a správne poplatky by sa mali dať v budúcnosti platiť aj prostredníctvom technického vybavenia Štátnej pokladnice, nielen Slovenskej pošty ako doteraz. Vyplýva to z návrhu novely zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 16. septembra (TASR) - Zohľadnenie zásadných zmien v oblasti medzinárodného zdaňovania je cieľom Protokolu medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou, ktorým sa mení vzájomná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Poslanci Národnej rady (NR) SR s protokolom vyslovili súhlas.
Bratislava 16. septembra (TASR) - Rok 2024 priniesol pozitívne signály stabilizácie cien a reálneho rastu miezd. Hoci niektoré komodity zaznamenali výrazné zdraženie, celkový vývoj potravinovej inflácie bol priaznivý a Slovensko si udržalo konkurenčné ceny v rámci Európskej únie (EÚ). V minulom roku tak nebola potrebná priama cenová regulácia, dôležité je však pokračovať v systematickom monitoringu cien.
Bratislava 16. septembra (TASR) - Rozpočtová organizácia Ministerstva financií (MF) SR Úrad vládneho auditu sa má zrušiť a jeho kompetencie sa presunú pod rezort financií. Dôvodom je najmä úspora a konsolidácia verejných financií, ku ktorej dôjde znížením celkového limitu počtu zamestnancov kapitoly MF SR. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 16. septembra (TASR) - Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku by sa mala zvýšiť. Vyplýva to z návrhu nového zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 16. septembra (TASR) - Spresnenia a doplnenia v súvislosti s úpravou odloženého daňového záväzku, ako aj doplnenie pravidiel pre transparentné subjekty a reverzné hybridné subjekty. Aj tieto zmeny prináša vládny návrh novely zákona o dorovnávacej dani, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 16. septembra (TASR) - Zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov, vyššia ochrana spotrebiteľov či podpora fungujúceho vnútorného trhu v tejto oblasti. Aj to sú ciele návrhu nového zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 16. septembra (TASR) - Súdne a správne poplatky by sa mali dať v budúcnosti platiť aj prostredníctvom technického vybavenia Štátnej pokladnice, nielen Slovenskej pošty ako doteraz. Vyplýva to z návrhu novely zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 16. septembra (TASR) - Zohľadnenie zásadných zmien v oblasti medzinárodného zdaňovania je cieľom Protokolu medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou, ktorým sa mení vzájomná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Poslanci Národnej rady (NR) SR s protokolom vyslovili súhlas.
Bratislava 16. septembra (TASR) - Rok 2024 priniesol pozitívne signály stabilizácie cien a reálneho rastu miezd. Hoci niektoré komodity zaznamenali výrazné zdraženie, celkový vývoj potravinovej inflácie bol priaznivý a Slovensko si udržalo konkurenčné ceny v rámci Európskej únie (EÚ). V minulom roku tak nebola potrebná priama cenová regulácia, dôležité je však pokračovať v systematickom monitoringu cien.