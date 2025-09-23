< sekcia Ekonomika
Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Prepojiť procesy posudzovania so stavebným zákonom pre oblasť stavieb obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je cieľom novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Vládny návrh poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. Novelu prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní.
Bratislava 23. septembra (TASR) - Register užívacích vzťahov k pozemkom by mal zjednodušiť konania o priamych poľnohospodárskych podporách. Vyplýva to z vládneho návrhu nového zákona, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania. Zákon by mal byť účinný od roku 2028 z dôvodu technickej prípravy, implementácie a testovania, ako aj z dôvodu financovania registra.
Poslanci do druhého čítania posunuli aj ďalšie návrhy z dielne MPRV. Ide o novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ako aj novelu zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
Bratislava 23. septembra (TASR) - Povinnosť elektronickej komunikácie medzi podnikateľmi a príslušnými orgánmi veterinárnej a potravinovej správy a úradnej kontroly potravín má zaviesť novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Vládny návrh poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.
Bratislava 23. septembra (TASR) - Obce a vyššie územné celky (VÚC) by mohli až do konca roka 2026 použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy koaličných poslancov Jána Ferenčáka a Štefana Gašparoviča (obaja z Hlas-SD), ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.
Bratislava 23. septembra (TASR) - Úpravu, ktorá mala vytvoriť priestor pre podnikanie osobám mladším ako 18 rokov, neposunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok do druhého čítania. Cieľom bolo vytvoriť právny rámec, ktorý by umožnil osobám starším ako 16 rokov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať podnikateľskú činnosť. Návrh predložili poslanci opozičného Progresívneho Slovenska (PS).
