Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v utorok uznesenie k vykonaniu auditu a prijatiu systémových riadiacich a kontrolných opatrení pri čerpaní dotačných a grantových finančných prostriedkov v ústredných orgánoch štátnej správy za obdobie rokov 2020 - 2025. Návrh predložili koaliční poslanci zo Smeru-SD, pri hlasovaní ho ešte upravili schváleným pozmeňujúcim návrhom Ľubomíra Vážneho (Smer-SD).
Bratislava 30. septembra (TASR) - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) nebude musieť predložiť Národnej rade (NR) SR detailnú správu o činnosti Slovakia Travel za uplynulé dva roky. V inštitúcii sa neuskutoční ani poslanecký prieskum. Parlament v utorok neschválil uznesenie NR SR k činnosti a hospodáreniu štátnej rozpočtovej organizácie Slovakia Travel, ktoré predložil opozičný poslanec Richard Dubovický (PS).
Bratislava 30. septembra (TASR) - Výlučná rozhodovacia právomoc nad alokáciou eurofondov pre integrované územné investície sa nevráti do pôsobnosti orgánov územnej samosprávy. Národná rada (NR) SR v utorok neschválila uznesenie, ktoré predložili poslanci opozičného PS.
Bratislava 30. septembra (TASR) - Činnosť krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozvoji a propagácii regiónov, sa neposilní. Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorý predložil opozičný poslanec Richard Dubovický (PS).
Bratislava 30. septembra (TASR) - Transakčnú daň už od budúceho roka nebudú platiť živnostníci a ďalšie fyzické osoby podnikatelia. Novelu zákona o dani z finančných transakcií, ktorú predložila skupina poslancov koaličnej SNS, Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila. Získala podporu všetkých 128 prítomných zákonodarcov.
Bratislava 30. septembra (TASR) - Transakčná daň, ktorá na Slovensku platí od apríla tohto roka, sa úplne nezruší. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon o dani z finančných transakcií z dielne opozičnej SaS.
Bratislava 30. septembra (TASR) - Horná hranica daňového zaťaženia na Slovensku na úrovni 37 % hrubého domáceho produktu (HDP) sa nezavedie. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti z dielne opozičnej SaS.
Bratislava 30. septembra (TASR) - Limity výdavkov na obstaranie vozidiel pre prezidenta a členov vlády sa nestanovia. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý predložil opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS).
Bratislava 30. septembra (TASR) - Sadzba dane z príjmov pre fyzické aj právnické osoby sa nevráti na 19 %, ako bola nastavená v časoch tzv. rovnej dane. Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložila skupina poslancov opozičnej SaS.
Bratislava 30. septembra (TASR) - Poslanci v utorok odmietli návrh uznesenia Národnej rady (NR) SR k ústavnému zákonu o rozpočtovej zodpovednosti a povinnostiam z neho vyplývajúcich. Do parlamentu ho predložila skupina poslancov opozičnej SaS.
Bratislava 30. septembra (TASR) - Najnižšie tarifné platy vo verejnej a štátnej službe sa nedorovnajú na úroveň minimálnej mzdy. Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý predložila skupina poslancov opozičného KDH.
Bratislava 30. septembra (TASR) - Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania návrh skupiny poslancov opozičného KDH, ktorým sa mala zaviesť povinnosť prevádzkovateľov hazardných hier zaslať hráčom raz mesačne výpis z ich hráčskeho konta. To by podľa navrhovateľov mohlo prispieť k zníženiu rizika vzniku závislosti na hazardných hrách.
Bratislava 30. septembra (TASR) - Študenti na dennom doktorandskom štúdiu nebudú povinne nemocensky a dôchodkovo poistení, pokiaľ nevykonávajú inú zárobkovú činnosť. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení z dielne opozičných poslancov Simony Petrík a Dávida Deja (obidvaja PS).
