Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili nový zákon o adresnej energopomoci. O zákone rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Domácnosti tak budú od budúceho roka dostávať adresnú pomoc a ku koncu tohto roka dôjde k ukončeniu doterajšej plošnej kompenzácie nákladov na energie.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Poslanci v stredu opätovne schválili nový zákon o podpore prioritných okresov, vyhoveli pritom pripomienkam prezidenta SR Petra Pellegriniho. Ten v júni zákon nepodpísal a vrátil ho na opätovné prerokovanie Národnej rade (NR) SR. Problémom boli „prílepky“, ktoré môžu byť podľa neho v rozpore s Ústavou SR. Hlava štátu ich navrhla zo zákona vypustiť, s čím poslanci súhlasili.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Firmy si nebudú môcť ani v budúcnosti zaradiť medzi daňovo uznateľné výdavky na materskú školu alebo jasle, ktoré sú prevádzkované iným subjektom, nielen ich vlastné. Navrhovali to opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obidvaja SaS) v novele zákona o dani z príjmov. Ich návrh však parlament v stredu neposunul do druhého čítania.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Ľudia, ktorí sa starajú o chorú blízku osobu a žijú s ňou v jednej domácnosti, no nie sú v manželskom zväzku, nebudú mať nárok na ošetrovné. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov opozičnej SaS.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Nový mechanizmus podpory manželských zväzkov vo forme daňového bonusu na manželstvo sa nezavedie. Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložil Richard Vašečka (Hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).
Bratislava 1. októbra (TASR) - Zmena katastrálneho zákona mala zlepšiť kontrolné mechanizmy týkajúce sa majetkových priznaní politikov, najmä v súvislosti s modifikačnými dohodami manželov v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zároveň mala zabrániť podvodom, ktoré sa vyskytujú pri prevodoch nehnuteľností. Vyplýva to z návrhu novely opozičných poslancov z Hnutia Slovensko, ktorý v stredu neposunula Národná rada (NR) SR do druhého čítania.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Drevo vyťažené štátnymi správcami lesov nebude prednostne určené pre domácich spracovateľov. Návrh novely zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh z dielne nezaradeného poslanca Ľubomíra Galka neposunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu do druhého čítania.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) v stredu neschválili uznesenie, ktoré malo zrušiť Uznesenie NR SR o odmietnutí sankčnej politiky a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii a ochrane ekonomických a energetických záujmov SR z júna tohto roka. Návrh predložila skupina opozičných zákonodarcov.
