Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov, vyššia ochrana spotrebiteľov či podpora fungujúceho vnútorného trhu v tejto oblasti. Aj to sú ciele nového zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. Prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu ním tiež presunuli štátnu pomoc s navýšenými splátkami hypoték zo štátu na banky, a to od decembra tohto roka. Fungovať by mala ešte dva roky.
Bratislava 14. októbra (TASR) - Pravidlá pri prihláškach do zdravotných poisťovní sa spresnia. Skrátia sa napríklad lehoty na ich späťvzatie. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa mení aj zákon o zdravotných poisťovniach. Poslanci Národnej rady (NR) SR ju v utorok schválili.