Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
Bratislava 21. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2026. Zároveň vzali na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2026 až 2028. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých 6 miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne 5 % HDP.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) bude hospodáriť v budúcom roku so zdrojmi vo výške 16,425 miliardy eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 2,41 %. Príjmy poisťovne dosiahnu 15,204 miliardy eur, z toho príjmy z poistného ekonomicky aktívneho obyvateľstva 12,578 miliardy eur. Vyplýva to z rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2026 a rozpočtového výhľadu na roky 2027 a 2028, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Exportno-importná banka (Eximbanka) SR v budúcom roku očakáva zisk po zdanení vo výške 370.000 eur, čo znamená nárast oproti očakávanej skutočnosti za rok 2025 o 0,5 %. Vyplýva to z rozpočtu banky na budúci rok, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Súdne a správne poplatky sa budú dať v budúcnosti platiť aj prostredníctvom technického vybavenia Štátnej pokladnice, nielen Slovenskej pošty ako doteraz. Vyplýva to z novely zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Spresnenia a doplnenia v súvislosti s úpravou odloženého daňového záväzku, ako aj doplnenie pravidiel pre transparentné subjekty a reverzné hybridné subjekty. Aj tieto zmeny prináša novela zákona o dorovnávacej dani, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku sa zvýši. Vyplýva to z nového zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Rozpočtová organizácia Ministerstva financií (MF) SR Úrad vládneho auditu sa zruší a jeho kompetencie sa presunú pod rezort financií. Dôvodom je najmä úspora a konsolidácia verejných financií, ku ktorej dôjde znížením celkového limitu počtu zamestnancov kapitoly MF SR. Vyplýva to z novely zákona o finančnej kontrole a audite, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Odstrániť prekážky rozvoja regulovaných trhov v Európskej únii (EÚ), zatraktívniť tieto trhy či uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu je cieľom viacerých nových európskych pravidiel, ktoré do slovenského právneho poriadku prevezme novela zákona o cenných papieroch. Návrh z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Všetci predávajúci majú mať od budúceho roka povinnosť umožniť kupujúcim platiť bezhotovostne. Konkrétny spôsob si určí predávajúci sám podľa charakteru predajného miesta. Jednou z možností bude aj formou QR kódu cez bankovú aplikáciu. Vyplýva to z návrhu nového zákona o evidencii tržieb z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Od začiatku roka 2027 by mali mať firmy na Slovensku povinnosť vyhotovovať elektronické faktúry. Vyplýva to z novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Odolnosť bankového sektora na Slovensku by sa mala vďaka prevzatiu európskej smernice posilniť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o bankách z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.
