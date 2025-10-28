< sekcia Ekonomika
Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Obce a vyššie územné celky (VÚC) budú môcť natrvalo používať na krytie výdavkov bežného rozpočtu zdroje rezervného fondu. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy koaličných poslancov Jána Ferenčáka a Štefana Gašparoviča (obidvaja Hlas-SD), ktorý Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila.
Bratislava 28. októbra (TASR) - Rozšírenie systému obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie (EÚ) na budovy a cestnú dopravu (ETS2) v jeho súčasnej podobe je v rozpore s verejným a sociálnym záujmom obyvateľov SR. Neprimerane zaťaží domácnosti zvýšenými nákladmi na energiu, zvyšuje riziko energetickej chudoby, pričom nie sú zavedené dostatočné alternatívy ani kompenzačné opatrenia na zmiernenie týchto dosahov. Konštatuje to Národná rada (NR) SR v uznesení, ktoré v utorok schválili poslanci.
Bratislava 28. októbra (TASR) - Obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, by sa malo započítavať do dôchodku. Odstrániť by sa tak mala diskriminácia najmä pre matky, ktoré sa častejšie starajú o deti a pre ich výchovu majú nižšie dôchodky. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Novela by mala platiť od januára budúceho roka.
