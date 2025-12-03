Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov.

Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Reformu financovania sociálnych služieb prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v stredu poslanci. Návrh zákona o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby má zmeniť spôsob poskytovania príspevku a zaviesť novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.





Bratislava 3. decembra (TASR) - Nepoľnohospodárske výrobky, ako sú remeselné či priemyselné výrobky, budú môcť získať ochranu označení pôvodu výrobkov a ich zemepisných označení na úrovni Európskej únie (EÚ). Doposiaľ túto ochranu mali len na národnej úrovni. Vyplýva to z nového zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili. Zmena súvisí s realizáciou nariadení EÚ.





Bratislava 3. decembra (TASR) - Kompetencie v oblasti drogových prekurzorov sa od januára budúceho roka presunú z Ministerstva hospodárstva (MH) SR na Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Vyplýva to z novely zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili.





Bratislava 3. decembra (TASR) - Všetci predávajúci budú mať od budúceho roka povinnosť umožniť kupujúcim platiť bezhotovostne. Konkrétny spôsob si určí predávajúci sám podľa charakteru predajného miesta. Jednou z možností bude aj formou QR kódu cez bankovú aplikáciu. Vyplýva to z nového zákona o evidencii tržieb, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili.



