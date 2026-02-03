< sekcia Ekonomika
Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov.
Bratislava 3. februára (TASR) - Vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie a automatické ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) má priniesť návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s nepoistenými vozidlami. Právnu normu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok do druhého čítania.
Bratislava 3. februára (TASR) - Návrh novely zákona o posudzovaní zhody výrobku posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok do druhého čítania. Právna norma z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR má pomôcť zaručiť fungovanie jednotného trhu v obdobiach krízového stavu, napríklad kríz spôsobených prírodnou katastrofou, pandémiou alebo vojnou.
Bratislava 3. februára (TASR) - Posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je cieľom návrhu nového zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Preberá sa ním do slovenského práva príslušná európska smernica.
Bratislava 3. februára (TASR) - Nastavenie ďalšieho smerovania sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku je cieľom návrhu novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.
Bratislava 3. februára (TASR) - Inšpektoráty práce by mali pre konsolidáciu stratiť právnu subjektivitu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o inšpekcii práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.
